"Wikińskie wojowniczki". Wśród wikingów były wojowniczki? Ella Al-Shamahi postanowiła to sprawdzić!

Zawsze sądzono, że w świecie wikingów wojownikami byli tylko mężczyźni, ale nowe odkrycia podważają te przekonania. Badaczka Ella Al-Shamahi podejmuje się misji - przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i zdobyczy nauki zamierza udowodnić, że ponad tysiąc lat temu w gronie wikingów walczyły także kobiety. Co odkryła? Oglądajcie dokument "Wikińskie wojowniczki" na kanale National Geographic!

"Wikińskie wojowniczki" - w niedziele o godz. 12:00 na kanale National Geographic! - sprawdź! program tv

Grobowiec sprzed wieków, pełen skarbów i broni najwyższej jakości. Naukowcy przez ponad sto lat od odkrycia miejsca pochówku w szwedzkiej miejscowości Birka nie mieli wątpliwości, że spoczywa w nim ciało ważnego wojownika, który walczył wśród wikingów. Oczywiste było dla nich również to, że mają do czynienia z grobem mężczyzny. Dopiero niedawne badania DNA wykazały, że ten wysoko postawiony wojownik był kobietą. W świecie naukowym zawrzało, bo czy to możliwe, że społeczność wikingów, opisywana wcześniej jako patriarchalna, funkcjonowała inaczej niż sądzili badacze? Ella Al-Shamahi, archeolożka i odkrywczyni National Geographic, postanowiła to sprawdzić i wyruszyła na poszukiwanie innych dowodów na to, że w łupieżczych wyprawach wikingów uczestniczyły również wojowniczki. W tej misji badawczej pomaga jej m.in. Leszek Gardeła z Wydziału Języków Skandynawskich i Literatury na Uniwersytecie w Bonn.

Netflix zamówił spin-off serialu! O czym będą "Wikingowie: Valhalla"?Zobacz więcej

Ella Al-Shamahi dokonała innego niezwykłego odkrycia. Badając szkielet kobiety, która spoczywała w wikińskim grobowcu w Norwegii, archeolożka zauważyła ślad na czaszce, który jednoznacznie wskazuje na bardzo poważny uraz. Przy wykorzystaniu metod stosowanych w kryminalistyce, zespołowi pracującemu z badaczką udało się komputerowo zrekonstruować twarz kobiety. Wiele wskazuje na to, że została ona ranna w walce. To może być kolejny dowód na to, że na drakkarach, które przed tysiącleciem budziły popłoch niemal wszędzie, gdzie się pojawiały, pływały również wojowniczki.