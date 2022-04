Wiktory 2021. Iwona Lewandowska pokazała partnera! Kim jest ukochany mamy "Lewego"?

Po siedmiu latach nieobecności w polskim show-biznesie wróciła jedna z największych gal - Wiktory, czyli nagrody Akademii Telewizyjnej. Wydarzenie było organizowane w latach 1985-2015. Powróciło w 2022 r., choć nie obyło się bez kontrowersji zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

Poważna wpadka organizatorów. "Wykluczenie ma wiele twarzy"Zobacz więcej

Statuetka dla "Lewego" w rękach jego mamy

Podczas tegorocznej gali Wiktorów przyznawano również tytuł Sportowca roku. W tej kategorii o statuetkę walczyło pięcioro sportowców: Robert Lewandowski, Róża Kozakowska, Dawid Kubacki, Iga Świątek i Anita Włodarczyk. Wygrał "Lewy, jak zwykło się określać najsłynniejszego polskiego piłkarza i kapitana polskiej reprezentacji, Roberta Lewandowskiego.

Zobacz pełną listę nominowanych i laureatów Wiktorów 2021

Statuetkę w imieniu Roberta Lewandowskiego odebrała matka sportowca, Iwona Lewandowska. Wręczający nagrodę Dariusz Szpakowski klęknął przed matką kapitana polskiej reprezentacji.

Podziwia go cały świat i go nam zazdrości, a my jesteśmy dumni, że jest Polakiem. I to on jako pierwszy powiedział: "nie, nie zagramy z agresorem, nie zagramy z reprezentacją Rosji", a za nim poszli wszyscy Biało-Czerwoni. To on we wtorkowy wieczór podszedł do najważniejszego rzutu karnego w swoim życiu. Nie zawiódł i powiódł Biało-Czerwonych do dziewiątego udziału w finałach mistrzostw świata - mówił o laureacie dziennikarz i komentator sportowy.