Wiktory 2021. Wiktory wracają po 7 latach przerwy! Kto zostanie laureatem 31. Gali Wiktorów? [RELACJA NA ŻYWO]

31 marca, od godziny 20:10 na antenie TVP1 będzie trwać transmisja 31. Gali Wiktorów, która powraca po 7 latach nieobecności. Poznaj listę nominowanych w aż 13 różnych kategoriach. Kto ma największe szansę na zdobycie statuetki?

Wiktory 2021 - 31 gala wręczenia Wiktorów już 31 marca o 20:10 w TVP1

Wiktory to od ponad 30 lat jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów na wyróżniające się osobowości medialne. Nagrody przyznawane w kilkunastu kategoriach są świadectwem szczególnego uznania dla osobowości, które zapisały się w pamięci telewidzów i internautów. Gala po latach powraca, by stać się świętem całego środowiska medialnego. Odbywa się ona w Warszawie, we wspaniale zaaranżowanym wnętrzu Ufficio Primo. Prowadzącymi wydarzenie są Agata Konarska i Marek Bukowski.

Laureaci Wiktorów wyłaniani są w następujących kategoriach: Dziennikarz Roku, Aktor Roku, Aktorka Roku, Artysta Sceny, Twórca Roku, Osobowość Roku, Odkrycie Roku, Sportowiec Roku, Program Telewizyjny Roku, Projekt Internetowy Roku, Serial Roku, Wiktor Publiczności, oraz Superwiktory.

Wiktory 2021 - lista nominowanych i zwycięzców [AKTUALIZACJA NA ŻYWO]:

Dziennikarz roku:

Andrzej Poczobut,

Przemysław Babiarz,

Elżbieta Jaworowicz,

Piotr Kraśko,

Bogdan Rymanowski.

Sportowiec roku:

Robert Lewandowski,

Róża Kozakowska,

Dawid Kubacki,

Iga Świątek,

Anita Włodarczyk.

Twórca roku:

Jan Holoubek,

Ilona Łepkowska,

Remigiusz Mróz,

Rinke Rooyens,

Adam Sztaba.

Aktorka roku:

Maria Dębska,

Magdalena Cielecka,

Agata Kulesza,

Teresa Lipowska,

Kinga Preis.

Aktor roku:

Marcin Dorociński,

Maciej Stuhr,

Tomasz Włosok,

Tomasz Ziętek,

Artur Żmijewski.

Osobowość roku:

dr Paweł Grzesiowski,

Przemysław Kossakowski,

Maryla Rodowicz,

Tadeusz Sznuk,

Iga Świątek.

Program telewizyjny roku:

„The Voice Senior”,

„Czarno na białym",

„Down The Road”,

„Rolnik szuka żony”,

„Twoja twarz brzmi znajomo”.

