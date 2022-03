Wiktory 2022. Ida Nowakowska - Herndon wśród nominowanych. Sięgnie po nagrodę?

Ida Nowakowska - Herndon ma szansę sięgnąć po Wiktora Publiczności. Gospodyni i jurorka popularnych programów TVP rywalizuje o prestiżową statuetkę po raz pierwszy w swojej karierze. Jak zaczęła się jej przygoda z telewizją?

Ida Nowakowska - Herndon - kim jest?

Ida Nowakowska - Herndon to osobowość telewizyjna, tancerka, aktorka oraz lubiana prezenterka telewizyjna. Widzowie znają ją jako prowadzącą takich programach TVP2 jak: "Pytanie na śniadanie", "The Voice Kids", "Wakacyjna Trasa Dwójki", "Sylwester Marzeń z Dwójką" oraz programu w TVP1 pt. "You Can Dance – Nowa generacja". Była także gospodynią programów: "Ameryka da się lubić", 17. i 18. finału "Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci" oraz w TVP Kultura międzynarodowego talent show – "Virtuosos V4+. Gramy w tym samym języku", a także jurorką programu "Dance Dance Dance". W TVP Kobieta popularność zdobył jej autorski program "Od niemowlaka do przedszkolaka" oraz prowadzony w ramach Trenuj z TVP Kobieta program "Ćwiczenia dla kobiet w ciąży".

Ida Nowakowska - Herndon jest córką pisarza Marka Nowakowskiego. Już jako dziecko zadebiutowała na dużym ekranie, w filmie Macieja Dejczera pt. "Bandyta". Popularność zdobyła w 2007 roku, kiedy wzięła udział w 1. edycji "You Can Dance – Po prostu tańcz". Do tanecznego programu powróciła w 2015 roku, ale już jako jurorka. Od tego czasu Ida Nowakowska uznawana jest za jedną z najbardziej cenionych polskich tancerek na świecie.

Ida Nowakowska - Herndon walczy o Wiktora Publiczności

Wiktory to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów na wyróżniające się osobowości medialne. Nagrody przyznawane w kilkunastu kategoriach są świadectwem szczególnego uznania dla tych, którzy zapisali się w pamięci telewidzów i internautów. Gala powraca do TVP, by stać się świętem środowiska medialnego. W tym roku odbędzie się w Ufficio Primo w Warszawie, a poprowadzą ją Agata Konarska i Marek Bukowski.

W tym roku widzowie będą wybierać Wiktora Publiczności wśród pięciu kandydatek jest Ida Nowakowska - Herndon. O prestiżową statuetkę powalczy z Martą Manowską, Małgorzatą Sochą, Katarzyną Kasią i Martyną Wojciechowską.

