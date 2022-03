Wiktory 2022. Marta Manowska walczy o Wiktora Publiczności

Marta Manowska to jedna z największych gwiazd Telewizji Polskiej. Widzowie znają ją m.in. z programów TVP1 – "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" oraz TVP2 – "The Voice Senior" i "Pytanie na śniadanie". Manowska od roku prowadzi także program "Kobiety w drodze" na antenie TVP Kobieta.

Urodzona w Siemianowicach Śląskich dziennikarka i prezenterka karierę w mediach zaczynała od występów w reklamach i serialach. Wielokrotnie słyszała, że powinna wrócić w rodzinne strony, bo wielkiej kariery w stolicy nie zrobi. Upór, konsekwencja i wytrwałość sprawiły, że 8 lat temu Marta Manowska przedarła się do polskiego show-biznesu, prowadząc pierwszą edycję programu "Rolnik szuka żony". Dziennikarka świetnie sprawdza się w roli powierniczki sercowych historii rolników i seniorów.

Na pewno nie jestem typem osoby, która kończy zdjęcia, zmywa make-up i nagle trafia do swojego prywatnego życia. Ten świat zawodowy i prywatny bardzo często mi się zazębia. Oczywiście na planie nie ma mowy o prywatnych emocjach, tam jestem skupiona tylko na życiu uczestników. Często jednak zdarza mi się analizować, to co się wydarzyło na planie, zdarza się, że i w kontekście swojego prywatnego życia. Nie mówiąc już o tym, że jestem w stałym kontakcie z uczestnikami programu. Zawsze mogą na mnie liczyć. Moja praca jest moja pasja. Jak kochasz to, co robisz, to tak naprawdę nigdy nie chodzisz do pracy - tłumaczyła w rozmowie z Telemagazynem.