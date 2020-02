Wiosenna ramówka Polsatu 2020 - spot ramówkowy. Uczestnicy "Tańca z gwiazdami", "Przyjaciółki" i Blanka Lipińska zapowiadają wiosnę!

Polsat prezentuje wiosenną ramówkę 2020 w swoim nowym spocie! Pojawiają się w nim gwiazdy znanych i lubianych seriali, kolejnych edycji popularnych programów, a także nowości. Jaka będzie Wiosna 2020 w Telewizji Polsat?

Wiosenna ramówka 2020 Polsatu - spot

W spocie wizerunkowym Polsatu występuje plejada gwiazd: Katarzyna Dowbor, prowadząca odmieniającego życie programu "Nasz nowy dom", aktorki Julia Wieniawa, Weronika Rosati i Katarzyna Zielińska z serialu "Zawsze warto", jurorzy i bohaterowie show "Twoja twarz brzmi znajomo", serialowe "Przyjaciółki", czyli: Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska-Brauer i Anita Sokołowska, a także Michał Wójcik i Krzysztof Hanke, którzy będą rozśmieszać w programie "Kabaret na żywo. Przystanek Radość".

Wiosną 2020 na "Wydarzenia" zapraszają Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski, a na informacje sportowe dziennikarze Paulina Chylewska i Bożydar Iwanow. Nie mogło zabraknąć takich postaci jak Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna wraz z gwiazdami "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" oraz Barbara Kurdej-Szatan i Mateusz Damięcki z obsady serialu "W rytmie serca", a także bohaterów nowych produkcji. Są to: Natalia Szroeder, prowadząca "The Four. Bitwa o sławę" i trójka jurorów programu: Natalia Nykiel, Kuba Badach i Igor Herbut oraz Blanka Lipińska, prowadząca reality show "Tylko Jeden".

Wiosenny nastrój wprowadza utwór "Forgive Me Friend" szwedzkiego zespołu Smith & Thell. Jak Wam się podoba wiosenny spot wizerunkowy Polsatu?

