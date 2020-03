Wiosenna ramówka Polsatu 2020. "The Four. Bitwa o sławę" i "Tylko Jeden" nowościami Polsatu! Co jeszcze obejrzymy wiosną 2020?

Emocje, zacięta rywalizacja, porażki i zwycięstwa – to wszystko ma nas czekać wiosną na antenie Polsatu! Zobaczymy dwa nowe programy, a także uwielbiane przez widzów formaty, jak np. "Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "Nasz nowy dom", oraz seriale obyczajowe i komediowe.

Wiosenna ramówka Polsatu 2020 - nowe programy

Wiosną 2020 w Polsacie zobaczymy dwa nowe programy - muzyczny talent-show "The Four. Bitwa o sławę" oraz reality-show dla przyszłych zawodników MMA "Tylko Jeden" z Blanką Lipińską w roli prowadzącej. W "The Four" na samym początku pojawi się czwórka doświadczonych i znanych już z innych programów tego typu wokalistów. Będą to: Sami Harb, Sabina Jeszka, Karolina Leszko i Jakub Krupski.

Oto pierwsza czwórka uczestników nowego muzycznego show Polsatu! Jak długo zostaną w programie? Jurorzy oceniają!Zobacz więcej

W programie "Tylko Jeden" przez osiem tygodni grupa obiecujących zawodników mieszanych sztuk walki będzie wspólnie żyć i trenować na oczach telewidzów i fachowców oceniających każdy ich krok. O ich kondycję zadba profesjonalny sztab szkoleniowy, a postępy ocenią właściciele Konfrontacji Sztuk Walki - Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski.

Wiosenna ramówka Polsatu 2020 - powroty

Wśród znanych i lubianych programów i seriali Polsatu, które będzie można oglądać wiosną 2020, znajdują się m.in. "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo", "W rytmie serca", "Przyjaciółki" i "Zawsze warto". Powraca także paradokument "Zdrady", w którym w rolę prywatnego detektywa Damiana Petrova ponownie wciela się Damian Rabstajn, mistrz Polski MMA zawodów amatorskich z 2008 roku.

Uczestnicy nowego reality show Polsatu z Blanką Lipińską. Który z nich trafi do MMA?Zobacz więcej

Wszystkie propozycje wiosennej ramówki Telewizji Polsat dostępne są również w największym serwisie rozrywki internetowej IPLA. Premierowe odcinki znanych i lubianych seriali widzowie znajdą w pakiecie IPLA PREMIUM, który umożliwia oglądanie wszystkich treści bez reklam. Wszystkie odcinki najnowszego, piętnastego już sezonu "Przyjaciółek" oraz drugiego sezonu serialu "Zawsze warto" zawarte są w również w specjalnie utworzonych pakietach: IPLA PRZYJACIÓŁKI - SEZON 15 oraz IPLA ZAWSZE WARTO - SEZON 2.

Co znalazło się w wiosennej ramówce Polsatu 2020? Zobacz w naszej galerii!