Wiosenna ramówka TVN 2020. "Motyw", "Kod genetyczny" i "Ameryka Express" z nową prowadzącą, czyli seriale i programy na wiosnę

"Motyw", "Kod genetyczny" i "Ameryka Express" to tylko niektóre propozycje grupy TVN Discovery na wiosnę 2020. Zaprezentowano już wszystkie propozycje na nadchodzący sezon. Jakie seriale i programy rozrywkowe zobaczymy na antenie TVN?

WIOSENNA RAMÓWKA TVN 2020 - NOWE PROGRAMY I SERIALE

Wiosenna ramówka TVN 2020 w telewizji już się rozpoczęła! Na antenach grupy TVN Discovery można oglądać nowe i znane już programy oraz seriale. W TVN7 premierowo pojawił się "Hotel Paradise" z Klaudią El Dursi w roli prowadzącej. Wśród nowości w TTV są m.in. programy Katarzyny Bosackiej i Przemka Kossakowskiego. Na głównej antenie TVN telewizyjnymi premierami są trzy seriale.

"Motyw" z Małgorzatą Kożuchowską, Michałem Czerneckim i Agnieszką Grochowską w rolach głównych oraz "Chyłkę - Kasację" z Magdaleną Cielecką można było już oglądać w player.pl. Trzecim serialem jest "Kod genetyczny", w którym zobaczymy Karolinę Gruszkę, Adama Woronowicza i Macieja Musiałowskiego.

WIOSENNA RAMÓWKA TVN 2020 - POWROTY

W TVN7 można już oglądać kolejne odcinki serialu "Zakochani po uszy". Z anteny TVN do TVN7 przeniesione zostały "19+" i "Szkoła". Do telewizji powraca także reality show "Ślub od pierwszego wejrzenia". W nowej edycji "Ameryki Express" uczestników wspierać będzie nowa prowadząca - Daria Ładocha. Do telewizji powracają także m.in. "Kuchenne rewolucje", "MasterChef Junior", "Kuba Wojewódzki" oraz "Na Wspólnej".

W galerii możecie zobaczyć najciekawsze oraz najważniejsze programy i seriale wiosennej ramówki TVN 2020! Co będzie można oglądać wiosną na kanałach grupy TVN Discovery?

