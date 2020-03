Wiosenna ramówka TVN Style 2020. Nowe programy Izabeli Janachowskiej i Magdy Mołek wiosną w TVN Style! Co jeszcze?

W tym roku Dzień Kobiet będzie naprawdę wyjątkowy. Już 8 marca TVN Style oficjalnie rozpoczyna sezon wiosenny! Na ekranie zadebiutują dwa nowe programy, będzie można zobaczyć także premierowy odcinek programu "Dieta czy cud?", "Związki z modą" oraz dokument "Warsztaty świata – Orska w Peru". Oto szczegóły!

Wiosenna ramówka TVN Style 2020 w Dzień Kobiet!

Dzień kobiet w TVN Style będzie pełen inspirujących spotkań z wyjątkowymi kobietami. To właśnie wtedy kanał wystartuje ze swoją wiosenną ramówką. Początek o godz. 11:00 programem "Dieta czy cud?". Kinga Zawodnik udowodniła już wszystkim, że niczego się nie boi i w walce ze zbędnymi kilogramami jest gotowa na wszystko. Widzowie pokochali ją za ogromny dystans i niesamowite poczucie humoru. W nowych odcinkach wspólnie z nią poszukamy idealnych sposobów na odchudzanie, ciekawych gadżetów oraz odpowiedniej aktywności fizycznej.

O godzinie 12:30 widzowie zobaczą premierowy odcinek serii "Związki z modą". Co się dzieje, kiedy miłość spotyka się z modą? Czy łatwo jest trafić w gust najbliższej osoby? Już wiosną będziemy mieli dla panów nietypowe zadanie! To właśnie dzięki nam będą mogli wykazać się kreatywnością i wystylizować swoją partnerkę na specjalne wydarzenie. Wszystko będzie bacznie obserwowała nasza prowadząca Kasia Baran! Czy bohaterowie skorzystają z jej profesjonalnych porad?

Tuż potem premiera nowego programu Izabeli Janachowskiej "Pary młode ponad miarę"! Prowadząca wraz ze swoją ekipą zajmą się obojgiem narzeczonych, którzy do tej pory mieli problemy z dobraniem idealnego stroju na wyjątkową okazję. W programie udowodnią, że piękno nie zna rozmiaru. Przekonamy się, że nie tylko osoby z pierwszych stron gazet mogą zmieniać świat! Wśród nas znajduje się wielu innych wyjątkowych ludzi, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy oraz kreatywności dokonali czegoś niezwykłego! Ich niesamowite osiągnięcia i twórczość mogą być prawdziwą inspiracją dla wielu widzów. Pora poznać tych nietuzinkowych bohaterów i ich historie! Nikt tak jak dziennikarka Magda Mołek nie potrafi opowiadać fascynujących ludzkich historii. Już o godz. 14:30 w programie "Ludzie, którzy zmieniają świat" widzowie poznają profesora Jana Lubińskiego, który prowadzi innowacyjne badania.

W TVN Style początkujący przedsiębiorcy otrzymają wsparcie różnego rodzaju specjalistów od jakości, wzornictwa, finansów i marketingu. Pomogą im też dwie nowe prowadzące. Katarzyna Sokołowska – producentka, reżyserka i choreografka pokazów mody oraz właścicielka firmy modowej, która współpracuje z wieloma polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami oraz Ranita Sobańska – projektantka, która od lat z sukcesem rozwija znaną sportową markę. To właśnie one doskonale wiedzą jak połączyć pasję ze skutecznością. "Projekt na sukces" już o godzinie 17:00.

Wieczorną propozycją TVN Style będzie dokument "Warsztaty świata – Orska w Peru" o podążaniu za marzeniami i realizacji siebie, o odważnej, inspirującej kobiecie. Anna Orska to artystka, która tworzy wyjątkową biżuterię. Inspiracji do swoich projektów szuka w zużytych przedmiotach codziennego użytku oraz w tradycjach i wierzeniach kultur z najodleglejszych zakątków świata. Jej wzornictwo jest oryginalne i surowe, dla odważnych osób, które lubią podkreślać swój indywidualizm. Indiańska wioska w Dolinie Inków, to kolejne miejsce, w którym tworzy. Przyciągnęło ją tu tkactwo. Tutejsze plemiona hodują alpaki, lamy i owce, samodzielnie farbują wełnę i przędzą nici, z których wyplatają malownicze rękodzieło. Anna uczy się tkactwa jednocześnie uczestnicząc w codziennym życiu mieszkańców Andów i na ten krótki czas stając się częścią ich wspólnoty.

Źródło: x-news