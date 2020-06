"Władca Pierścieni". Sir Ian Holm nie żyje. Brytyjski aktor miał 88 lat

Zmarł sir Ian Holm. Brytyjskie media informują, że znany z roli Bilbo Bagginsa we "Władcy Pierścieni" aktor zmagał się z chorobą Parkinsona. Sir Ian Holm miał 88 lat.

Sir Ian Holm Cuthbert nie żyje. Smutną informację przekazał agent aktora. 88-latek zmarł w szpitalu w otoczeniu rodziny i opiekuna. Brytyjskie media podają, że zmagał się z chorobą Parkinsona.

Z wielkim żalem informujemy, że rano 19 czerwca w wieku 88 lat zmarł sir Ian Holm. Odszedł spokojnie w szpitalu w otoczeniu rodziny i opiekunów. Czarujący, dobry, niewiarygodnie utalentowany. Będzie nam go brakować – czytamy w oświadczeniu.

Widzowie głównie pamiętają go z roli Bilbo Bagginsa we "Władcy Pierścieni". W swojej karierze otrzymał też nominację do Oscara za występ w "Rydwanach ognia".

Źródło: Cover Video, x-news