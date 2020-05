"Włoska rodzina". Ile odcinków ma nowy serial TVP1? Co wydarzy się w kolejnych odcinkach?

W TVP1 pojawił się nowy serial "Włoska rodzina". Widzowie mogą go oglądać zamiast "Korony królów", której emisja została wstrzyma ze względu na pandemię koronawirusa i konieczność wstrzymania prac na planie. Ile odcinków ma "Włoska rodzina"?

"Włoska rodzina" odcinek 1 - od poniedziałku do piątku o godzinie 17:55 w TVP1!

Serial "Włoska rodzina" (org. "Una grande famiglia") zastąpił "Koronę królów" w ramówce TVP1. Jest to jedna z najświeższych produkcji znad Bosforu. To serial z 2012 roku, którego reżyserem jest Riccardo Milani. Wcześniej był już emitowany w Polsce - jako "Rodzinę Manzoni" można było go oglądać w AXN.

Ile odcinków ma "Włoska rodzina"?

Jeden odcinek serialu "Włoska rodzina" oryginalnie ma 102 minuty. W sumie powstały 3 sezony produkcji. W Polsce odcinki mają długość po ok. 55 minut, a zatem zobaczymy łącznie 44 odcinki. Telewizja Polska nie przewiduje pokazywać powtórek. Serial opowiada historię rodziny Rengoni, właścicieli wielkiej firmy meblowej w północnych Włoszech.

"Włoska rodzina" - o czym jest?

Emerytowany, bogaty przemysłowiec z Północy Włoch, Ernesto Rengoni, obchodzi 65 urodziny. Z tej okazji jego żona Eleonora zaprosiła do rodzinnej posiadłości piątkę ich dzieci z rodzinami. Stawiają się niemal w komplecie, spóźnia się jedynie najstarszy syn, Edoardo, który prowadzi firmę po ojcu. Spotkanie szybko staje się okazją do ożywienia sporów i konfliktów między członkami rodu. Uroczystość przerywa telefon - rozbił się samolot z Edoardem na pokładzie. Ciała mężczyzny jednak nie odnaleziono... Wkrótce okazuje się, że prowadzona przez niego firma jest na skraju bankructwa.

