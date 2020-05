"Włoska rodzina". Włoski serial zastąpi "Koronę królów"! Co wydarzy się w 1. odcinku?

Emisja serialu "Korona królów" z powodu pandemii koronawirusa została wstrzymana, ale Telewizja Polska już znalazła serial, który zastąpi polską produkcję. Sprawdźcie szczegóły!

"Włoska rodzina" odcinek 1 - premiera w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 17:55 na antenie TVP1

Już w poniedziałek, 4 maja, na antenie TVP1 o godzinie 17:55, w miejsce serialu "Korona królów", Telewizja Polska zaprezentuje włoską produkcję pt. "Włoska rodzina". To serial z 2012 roku, którego reżyserem jest Riccardo Milani. Co ciekawe, serial "Włoska rodzina" był już emitowany w Polsce. Jako "Rodzinę Manzoni" emitowała to telewizja AXN.

W 1. odcinku "Włoskiej rodziny" w dniu 65. urodzin Ernesto, mąż Eleonory i ojciec piątki dzieci, otrzymuje szokującą wiadomość. Samolot, którym leciał jego syn Edoardo, rozbił się. Ciała mężczyzny nie odnaleziono. Przeglądając dokumenty, senior rodu odkrywa, że jego zaginiony syn nie był uczciwy. W rachunkach firmy brakuje kwoty opiewającej na 20 milionów euro.

W obsadzie "Włoskiej rodziny" znaleźli się m.in. Stefania Sandrelli, Gianni Cavina, Stefania Rocca, Sonia Bergamasco, Alessandro Gassmann, Giorgio Marchesi, Sarah Felberbaum oraz Primo Reggiani.