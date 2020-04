"Wnętrze do poprawki: domy gwiazd 2" odcinek 1. Dwupoziomowe mieszkanie Pauliny Holtz w jednej z warszawskich kamienic robi wrażenie

Nowy sezon programu „Wnętrze do poprawki: domy gwiazd” to okazja nie tylko do podpatrzenia, jak mieszkają gwiazdy, ale też do poznania prostych sposobów na dodanie uroku własnym czterem kątom. W 1. odcinku swoje wyjątkowe mieszkanie pokaże Paulina Holtz.

W pierwszym odcinku nowej serii programu „Wnętrze do poprawki: domy gwiazd” Katarzyna Bujakiewicz odwiedzi Paulinę Holtz, aktorkę teatralną i telewizyjną, autorkę książek, miłośniczkę sportu i zdrowego stylu życia. Zadebiutowała jako sześciolatka w Teatrze Telewizji, a wyjątkową popularność przyniosła jej rola Agnieszki Lubicz w serialu „Klan”. Jej wielką pasją są taniec na wrotkach i joga. Paulina mieszka w dwupoziomowym mieszkaniu, znajdującym się w jednej z przedwojennych, warszawskich kamienic. Jest rozkochana w przedmiotach z przeszłością oraz oryginalnych, unikatowych meblach, którymi wypełniła wnętrze swojego domu.

„Mój ukochany styl to lata dwudzieste i trzydzieste. Mam ogromny sentyment do tego, co już było. Robi mi się ciepło w sercu na myśl, że jakiś przedmiot przetrwał wojnę, że ktoś go przetrzymał. Od dziecka jestem związana z targiem staroci na Kole, dzięki mojemu tacie i bardzo wiele przedmiotów w moim domu on mi kupił lub znalazł. Mam frajdę, że udało się coś ocalić, że udało się mieć coś, co nie jest takie oczywiste i czego nie można kupić w każdym sklepie” – opowiada w programie Paulina Holtz.

Każdy przedmiot w domu Pauliny Holtz jest wyjątkowy i nie znalazł się tam z przypadku. Na uwagę zasługuje kuchenna, ceramiczna podłoga z 1937 roku złożona z tzw. „warszawskich gorsecików”, z której Paulina jest szczególnie dumna. Wszystkie pomieszczenia oddają kolekcjonerskiego ducha właścicielki i jej pasję do przeszłości – poza jednym. Pokój gościnny, który Paulina żartobliwie nazywa „chlewikiem”, to przestrzeń, która wyraźnie odstaje od reszty domu. To właśnie nim postanawia zająć się Kasia Bujakiewicz. Paulina Holtz ma nadzieję, że wprowadzone zmiany sprawią, że jej mieszkanie w końcu będzie tworzyć harmonijną całość.

Kasia Bujakiewicz i Marianka Krystev sprawią, że składowisko przypadkowych przedmiotów zmieni się w przestrzeń, do której jeszcze chętniej będą przyjeżdżać goście Pauliny. Czy Paulina będzie zadowolona z tej metamorfozy?