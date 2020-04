"Wojna światów" odcinek 1. George i Amy docierają do tajemniczej kapsuły i stają oko w oko z bezlitosnym wrogiem [CO SIĘ WYDARZY]

W kwietniu na kanale Epic Drama zadebiutuje również "Wojna światów", brytyjski serial z 2018 roku będący adaptacją klasycznej powieści science fiction H.G. Wellsa. Co wydarzy się w premierowym odcinku "The War of the Worlds"? Sprawdź szczegóły w tekście poniżej!

"Wojna światów" odcinek 1. w piątek, 17.04.2020 o godz. 21:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv "The War of the Worlds" to połączenie science fiction, poruszającego thrillera, horroru i filmu kostiumowego. Adaptacji największego dzieła H.G. Wellsa podjął się Peter Harness, który zanim opracował scenariusz "Wojny światów", pracował między innymi nad serialami "McMafia", "Wallander" i "Doktor Who". W Horsell Common, angielskim hrabstwie Surrey, na które spada ogromny meteoryt. Mieszkańcy Ziemi stają w obliczu brutalnego ataku nieznanej rasy kosmitów. Wybucha chaos. W 1. odcinku "Wojny światów" nowi w mieście - George i Amy oraz ich jedyny znajomy naukowiec-wyrzutek Ogilvy jako pierwsi docierają do tajemniczej kapsuły. Wkrótce okaże się, że muszą walczyć o życie z bezlitosnym wrogiem.