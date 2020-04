"Wojna światów" odcinek 3. George i Amy ukrywają się w opuszczonym sierocińcu. Najgorsze dopiero przed nimi? [CO SIĘ WYDARZY]

W długi weekend majowy ciąg dalszy uwspółcześnionej wersji klasycznej powieści H.G.Wellsa. Kanał Epic Drama pokaże 3. odcinek serialu "Wojna światów". Co tym razem czeka Amy, Fredericka i George'a? Sprawdź, co się wydarzy.

"Wojna światów" odcinek 3. w piątek, 1.05.2020 o godz. 21:30 w Epic Drama! - sprawdź program tv

W poprzednim odcinku George (Rafe Spall) wyruszył na poszukiwania Amy (Eleanor Tomlinson). Udało mu się dotrzeć na wybrzeże, gdzie spotkał wreszcie ukochaną i brata.

W 3. odcinku "Wojny światów" George (Rafe Spall) i Amy (Eleanor Tomlinson) nadal będą musieli walczyć o życie. Razem z Frederickiem (Rupert Graves) i inni ocaleni ukryją się w opuszczonym sierocińcu.

Wszyscy rozumieją, że właśnie zaczyna się druga faza inwazji Marsjan. Czy najgorsze jest dopiero przed nimi?

"Wojna światów" - o serialu

"Wojna światów" to 8-odcinkowy serial będący adaptacją głośnej powieści H.G. Wellsa. Akcja toczy się we współczesnej Europie, gdzie dochodzi do dramatycznych wydarzeń - katastrofalny w skutkach atak kosmitów prowadzi do niemal całkowitej zagłady ludzkości. W jakim celu przybyli na Ziemię? Jak Ty przetrwałbyś w tym nowym, niebezpiecznym świecie?

