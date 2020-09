"Wspaniała pani Maisel". Przez koronawirusa 4. sezon jednak nie powstanie? Caroline Aaron zdradziła, czy wróci na plan!

Przez koronawirusa 4. sezon "Wspaniałej pani Maisel" jednak nie powstanie? Grająca rolę Shirley Maisel Caroline Aaron zdradziła, czy wróci na plan. Co powiedziała?

"Wspaniała pani Maisel" - będzie 4. sezon?

"Wspaniała pani Maisel" to jeden z największych hitów Amazon Prime Video. Pokazywany pod koniec 2019 roku 3. sezon bił rekordy popularności i otrzymał 20 nominacji do nagród Emmy (wirtualne rozdanie zaplanowane jest na 20 września). Czy ekipa wróci na plan?

Meghan Markle i książę Harry będą pracować dla Netfliksa! Stworzą własne seriale i programy?Zobacz więcej

W rozmowie z Comicbook.com, Caroline Aaron - serialowa Shirley Maisel zdradziła, że prace nad 4. sezonem miały rozpocząć się w marcu, ale przez pandemię koronawirusa wszystko zostało wstrzymane i nie do końca wiadomo, kiedy możliwy będzie powrót na plan.

- Ja jeszcze nie wróciłam do pracy, ale serial wrócił, to znaczy przedprodukcja już ruszyła, co oznacza, że na planie są osoby odpowiedzialne za jego budowę scenografii i tworzenie kostiumów. Ta cała rozgrywająca się za kulisami magia zajmuje tyle samo czasu – o ile nie więcej – niż kręcenie serialu. Więc niedługo zaczniemy działać. Tęsknię za wszystkimi i nie mogę się doczekać - powiedziała Aaron i dodała, że powrót aktorów na plan możliwy jest w okolicach świąt.

"Wspaniała pani Maisel" - o czym jest?

"The Marvelous Mrs. Maisel" to serial twórczyni "Kochanych kłopotów" stworzony dla serwisu Amazon Prime Video. Główną bohaterką jest Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) - przykłada pani domu, żyjąca z mężem i dwójką dzieci w Nowym Jorku w 1958 roku. To fascynująca historia kobiety, która postanawia zrobić karierę w stand-upie w czasach, w których płeć piękna koncentrowała się (w większości) na byciu "żonami idealnymi".

Powstaje reboot serialu o kłamczuchach! Stworzy go twórca "Riverdale"Zobacz więcej