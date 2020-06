"Wspaniałe stulecie" od początku w Internecie! Gdzie oglądać historię sułtana Sulejmana Wspaniałego online?

"Wspaniałe stulecie" do obejrzenia w Internecie. Historia sułtana Sulejmana Wspaniałego dostępna jest online. Gdzie szukać jednego z najpopularniejszych tureckich seriali w sieci? Oto szczegóły!

"Wspaniałe stulecie" do obejrzenia online

Miłość Polaków do tureckich seriali zaczęła się właśnie od "Wspaniałego stulecia". Był to jeden z największych hitów TVP, a teraz także TVP VOD. W serialu, którego można oglądać w sieci, obserwujemy życie w haremie, spiski i intrygi na dworze sułtana Sulejmana Wspaniałego (Halit Ergenç). Do tego piękne kostiumy, bogata scenografia i bardzo dobra oprawa muzyczna.

Polska premiera "Wspaniałego stulecia" odbyła się w październiku 2014 r. Imponujący rozmachem serial został sprzedany do ponad 50 krajów. W sumie polscy widzowie mogli zobaczyć 312 odcinków (4 sezony) tej produkcji. Całość dostępna jest w TVP VOD.

"W spaniałe stulecie" - o czym jest?

"Wspaniałe stulecie"opowiada o miłości sułtana do Roksolany (Meryem Uzerli), pięknej niewolnicy wziętej w jasyr na Rusi. W haremie przyjęła imię Hürrem, urodziła mu potomków, została jego żoną, a następnie w wyniku licznych pałacowych intryg dołączyła do galerii najpotężniejszych postaci w imperium.

