"Wszystko będzie dobrze". Roksana Węgiel, Piotr Kupicha, Halina Mlynkova i inni artyści śpiewają, aby "dla otuchy"

"Wszystko będzie dobrze" to piosenka, która powstała z inicjatywy biura programu "Niepodległa" i gwiazd polskiej muzyki. Śpiewają ją m.in. Roksana Węgiel, Piotr Kupicha, Halina Mlynkova i zespół TULIA. Zobacz teledysk!

Gwiazdy śpiewają "Wszystko będzie dobrze"

Piosenka "Wszystko będzie dobrze" powstała, aby "dodać wszystkim otuchy i przypomnieć, że choć teraz nastał czas próby, to wkrótce wrócimy do normalnego życia". - Słowa mają ogromną moc, a ich siła daje nadzieję i mobilizuje nas do walki. Dobrym słowem, drobnym gestem możemy wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, sprawić, że dzień, tydzień czy miesiąc staną się lepsze. Niech słowa ubrane w dźwięki staną się muzycznym antidotum na niepokój - powiedział dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski.

Udział w tym projekcie muzycznym wzięli: Wojciech Cugowski, Edyta Golec, Łukasz Golec, Paweł Golec, Natalia Kawalec, Piotr Kupicha (Feel), Halina Mlynkova, Piotr Sołoducha (Enej), zespół TULIA oraz Roksana Węgiel. Autorem słów i muzyki jest Wojciech Byrski, a producentem muzycznym Marcin Kindla.

- Miliony ludzi na całym świecie łączy teraz jedno przesłanie: #wszystkobędziedobrze. Choć na co dzień wiele nas różni, w obliczu pandemii musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Pokażmy światu, że jesteśmy razem i zaśpiewajmy wspólnie, stawiając muzyczną granicę obawom - uwierzmy, że wkrótce #wszystkobędziedobrze - zachęcają organizatorzy akcji. Akcja #wszystkobedziedobrze wpisuje się w międzynarodowy trend #andratuttobene zapoczątkowany we Włoszech.

