Wybrane seriale AppleTV+ za darmo! "For All Mankind", "Servant" i inne ciekawe produkcje

AppleTV+ udostępniło bezpłatnie aż siedem seriali ze swojej biblioteki! W ofercie m.in. "For All Mankind", "Servant" oraz "Autor-widmo". Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie!

Trwająca pandemia koronawirusa wymusza na wielu osobach pozostanie w domach. Na całym świecie wiele firm postanowiło włączyć się w akcję #zostańwdomu i bezpłatnie udostępnia filmy, muzykę, e-booki itp. Podobnie zrobiło AppleTV+.

Serwis udostępnił bezpłatnie siedem seriali ze swojej biblioteki. W darmowej ofercie można znaleźć zarówno propozycje dla dorosłych, jak i dla dzieci. Aby skorzystać z promocji, należy zalogować się za pomocą Apple ID, ale nie trzeba opłacać subskrypcji.

Za darmo udostępniono następujące seriale:

"For All Mankind" (science-fiction)

Sowieci wyprzedzili Amerykanów i jako pierwsi wylądowali na Księżycu. Kosmiczny wciąż trwa. Naukowcy i astronauci z NASA muszą podnieść się po kompromitacji i pokazać całemu światu, że to oni rządzą w kosmosie.

"Servant" (dramat/horror)

Małżeństwo z Filadelfii pogrążone jest w żałobie po stracie dziecka. Psycholog doradził im, aby na jakiś czas zastąpili je lalką. Pracująca w domu Turnerów niania Leanne ewidentnie skrywa jakieś tajemnice. Wkrótce zaczynają dziać się niepokojące rzeczy.

"Little America" (komedia)

Pogodne spojrzenie na codzienne życie imigrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Każdy odcinek opowiada inną historię - jedne rozbawią was do łez, inne chwycą za serce. Co ważne, wszystkie są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami.

"Autor-widmo" (familijny)

Ruben pomaga mamie i dziadkowi w prowadzeniu małej księgarni. Pewnego dnia zaczną tam dziać się nadprzyrodzone rzeczy, a po mieście rozbiegają bohaterowie fikcyjnych opowieści. Ruben wraz z przyjaciółmi postanowi rozgryźć tę tajemnicę.

"Dickinson" (biograficzny)

Głośna, nowoczesna, roztańczona i nie do końca trzymająca się realiów historycznych biografia XIX-wiecznej poetki Emily Dickinson, która postanowiła zbuntować się przeciwko światu zdominowanemu przez mężczyzn.

"Helpsters" (dla dzieci)

Helpstersi to sfora sympatycznych potworków, których ulubionym zajęciem jest rozwiązywanie różnorodnych problemów i zagadek. Planowanie przyjęcia, wspinaczka górska, magiczne sztuczki - oni na pewno to rozgryzą!

"Snoopy w kosmosie" (animowany)

Marzenia Snoopy'ego o zostaniu kosmonautą w końcu mogą się spełnić! Razem z Charliem Brownem i resztą ekipy Fistaszków przejmuje on dowodzenie w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by badać Księżyc i nie tylko.

