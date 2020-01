"Wymarzona miłość". Can Yaman obciął włosy i zgolił brodę! Poznalibyście go?

Can Yaman czyli Can Dvit z "Wymarzonej miłości" obciął włosy i zgolił brodę. Teraz w ogóle nie przypomina bohatera z "Rannego ptaszka". W nowej fryzurze Can Yaman jest nie do rozpoznania.

"Wymarzona miłość" - Can Yaman obciął włosy i zgolił brodę Can Yaman zasłynął swoim charakterystycznym wyglądem. Długie włosy i gęsta broda, to image, do którego przyzwyczaił fanki "Rannego ptaszka". Jakiś czas temu aktor zapowiedział, że niedługo jego wygląd drastycznie się zmieni. Od stycznia 2020 Can Yaman miał iść bowiem do wojska, a następnie rozpocząć pracę nad nowym serialem. Stało się! Can Yaman obciął włosy, zgolił brodę i... jest nie do poznania. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym Can Divit z "Wymarzonej miłości" pozuje z fanem. Poznalibyście Cana w takim wydaniu?