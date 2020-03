"Wymarzona miłość". Can Yaman oskarżony o pobicie. Czy Can Divit z "Rannego ptaszka" naprawdę zaatakował fankę w klubie?

Can Yaman ma kłopoty. Aktor z „Wymarzonej miłości” został oskarżony o pobicie, niektórzy jednak twierdzą, że to Can Divit z „Rannego ptaszka” jest ofiarą w całej tej sprawie.

”Wymarzona miłość” - Can Yaman oskarżony o pobicie

Can Yaman znalazł się w centrum przykrej sytuacji. Aktor z „Wymarzonej miłości” został oskarżony o pobicie. Jedna z fanek Cana Divita z „Rannego ptaszka” oskarżyła go o pobicie. Çiğdem Gökaşan opowiedziała, co takiego wydarzyło się w jednym z klubów. Kobieta miała być w lokalu na imprezie urodzinowej i kiedy zobaczyła Cana Yamana, podeszła do niego i poprosiła o wspólne selfie. Çiğdem objęła aktora i chciała, aby on zrobił to samo do zdjęcia. Kiedy Can odmówił, ta odeszła bez słowa. Według zeznań kobiety,następnie filmowała siebie podczas tańca, jednak Can Yaman był przekonany, że nagrywa go bez jego zgody. Aktor miał podejść do niej, wykręcić jej ramię i wyrzucić z klubu.

Całe zdarzenie miało miejsce w listopadzie 2019. Niektórzy twierdzą, że kobieta próbuje wrobić aktora. Sam Can Yaman na razie nie zabrał głosu w tej sprawie.

