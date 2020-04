"Wymarzona miłość". Can Yaman tańczy tango z mamą! Tak przygotowuje się do roli w nowym serialu?

Can Yaman opublikował filmik, na którym tańczy tango z mamą. Wszystko wskazuje że Can z "Wymarzonej miłości" w ten sposób przygotowuje się do nowej roli. Co z nowym serialem Cana Yamana?

Can Yaman tańczy tango z mamą Panująca na świecie epidemia koronawirusa pokrzyżowała zawodowe plany niemal wszystkich aktorów. O wyjątkowym pechu można mówić w przypadku Cana Yamana, który po nowym roku, po krótkiej służbie w wojsku miał rozpocząć pracę nad nowym serialem. Niestety produkcja została anulowana. Co z nowym serialem Cana Yamana? Czy przez epidemię turecki aktor straci kolejną rolę?Zobacz więcej Uwielbiany przez miliony na całym świecie Can z "Wymarzonej miłości" nie musiał długo czekać na kolejną ofertę. Yaman ma pojawić się w nowej komedii romantycznej, a jego serialową partnerką będzie Özge Gürel, z którą grał w "Pełni" (oryg. "Dolunay"). Niestety aktorzy nie dotarli na plan zdjęciowy przez szerzącą się epidemię koronawirusa. Jak się jednak okazuje, prace nad wieloma produkcjami wciąż trwają. Pisane są scenariusze, aktorzy przygotowują się do swoich ról. Can Yaman opublikował właśnie urocze wideo, na którym tańczy tango z mamą. Jak się okazuje, w ten sposób właśnie przygotowuje się do nowego serialowego wcielenia. https://www.instagram.com/p/B_FlW6Mh1pb/