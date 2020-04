"Wymarzona miłość". Co z nowym serialem Cana Yamana? Czy przez epidemię turecki aktor straci kolejną rolę?

Can Yaman miał wejść na plan nowego serialu, jednak epidemia koronawirusa wstrzymała wszystkie plany zdjęciowe. Co z nową rolą tureckiego aktora?

Co z nowym serialem Cana Yamana?

Can Yaman nie ma szczęścia do nowych ról odkąd zakończył pracę na planie "Wymarzonej miłości". Z początkiem 2020 roku turecki aktor odbył kilkutygodniową służbę wojskową, a po powrocie od razu imał zacząć pracę nad nową produkcją. Serial został jednak skasowany zanim jeszcze rozpoczęto do niego zdjęcia.

Później fani Cana Divita z "Rannego ptaszka" dostali doskonałą wiadomość: ich ulubiony aktor ma zagrać w nowym serialu, który ma być utrzymany w klimacie "Wymarzonej miłości". Jego partnerką w nowej produkcji miała być Özge Gürel. Panująca na świecie epidemia koronawirusa sprawiła, że wszystkie plany zdjęciowe zostały wstrzymane do odwołania lub całkowicie.

Gold Film Company uspokaja jednak widzów. Przygotowania do "Bay Yanlış" ("Moja wina") trwają! Na razie nie ma szczegółów dotyczących startu zdjęć, ale jedno jest pewne: Can Yaman wystąpi w nowym serialu!