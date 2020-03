"Wymarzona miłość". Koronawirus pokrzyżował plany Cana Yamana! Turecki aktor chciał się przeprowadzić do Włoch!

Can Yaman, czyli Can Divit z "Wymarzonej miłości" musiał zmienić swoje plany. Gwiazdor "Rannego ptaszka" chciał przeprowadzić się do Włoch, jednak przez panującego tam koronawirusa, został w Turcji.

Koronawirus pokrzyżował plany Cana Yamana Can Yaman dzięki swojej roli w "Wymarzonej miłości" zdobył fanów (a w większości fanki) niemal na całym świecie. Turecki aktor czynnie korzystał ze swoich pięciu minut sławy i swego czasu podróżował po Europie spotykając się z widzami i odwiedzając lokalne telewizje. Według mediów, turecka widownia nie podziela entuzjazmu skierowanego do Cana Divita z "Rannego ptaszka". Can Yaman oskarżony o pobicie. Czy Can Divit z "Rannego ptaszka" naprawdę zaatakował fankę w klubie?Zobacz więcej Can Yaman szczególnie upodobał sobie Włochy, które niedawno ponownie odwiedził. Według doniesień aktor chciał na jakiś czas uciec od tureckiego rozgłosu i paparazzich i chciał na jakiś czas przenieść się do Włoch. Niestety panująca tam epidemia koronawirusa pokrzyżowała jego plany. Nie wiadomo jednak, czy aktor zdecyduje się na przeprowadzkę po opanowaniu sytuacji z szalejącym koronawirusem.