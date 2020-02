"Wymarzona miłość". Nowy serial Cana Yamana skasowany! Co się stało z "Can Borcu"?

Can Yaman czyli Can Divit z "Wymarzonej miłości" po wyjściu z wojska miał rozpocząć zdjęcia do nowego serialu. Jak się okazuje "Can Borcu" zostało skasowane!

"Can Borcu" - nowy serial Cana Yamana skasowany Can Yaman po występie w "Wymarzonej miłości" stał się niebywałą międzynarodową gwiazdą. Fani tureckiej telenoweli na cały świecie z zapartym tchem czekali na nową produkcję z udziałem przystojnego aktora. Can Yaman pozuje w wojsku z mamą. Podobny? Jak prezentuje się w mundurze i nowej fryzurze?Zobacz więcej Pod koniec 2019 roku media obiegła wiadomość, że Can Yaman w styczniu 2020 wybiera się do wojska, a po powrocie rozpoczyna zdjęcia do nowej produkcji "Can Borcu". Aktor właśnie zakończył swoją służbę, ale jego plany zawodowe zostały zmienione. Faruk Turgut, producent odpowiadający także za "Rannego ptaszka" ogłosił, że "Can Borcu" zostało skasowane. Na pocieszenie dodał jednak, że pracuje nad nowym serialem, który, podobnie jak "Wymarzona miłość" będzie komedią romantyczną. Scenariusz do nowej produkcji napisze Asli Zengin, autor "Rannego ptasza", "Zapachu trusawek" i "Pokoju 309".