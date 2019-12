"Wymarzona miłość". Nowy tytuł, nowy zwiastun i data premiery serialu z Demet Özdemir! Zobacz Sanem w nowej odsłonie

W sieci pojawił się zwiastun "Evim", czyli nowego tureckiego serialu, w którym główną rolę gra Demet Özdemir. Zobacz Sanem z "Rannego ptaszka" w zupełnie innej odsłonie! Nowy serial zyskał także nowy tytuł. Znana jest też data premiery.

"Evim" z Demet Özdemir ma nowy tytuł

"Evim" to nowy dramatyczny serial produkowany przez OG Media, odpowiadającego za "The Gift" Netfliksa. Produkcja oparta jest na powieści Gülseren Budayıcıoğlu. Tytuł "Evim" ("Mój dom"), mimo że przypadł do gustu widzom, to był tylko tytułem roboczym, który ostatecznie został zmieniony. Serial zatytułowany jest obecnie "Doğduğun Ev Kaderindir" ("Dom jest twoim przeznaczeniem").

"Wymarzona miłość" - Demet Özdemir w zwiastunie "Evim"

Już za kilka dni w Turcji odbędzie się premiera nowego serialu z Demet Özdemir, czyli uwielbianą przez widzów Sanem z "Wymarzonej miłości". W nowej tureckiej produkcji gwiazda "Rannego ptaszka" pokaże się z zupełnie innej strony. Tym razem aktorka gra postać dramatyczną i patrząc na zapowiedź "Evim", odnajduje się w niej równie dobrze, co w komediowej.

"Evim" / "Doğduğun Ev Kaderindir" - kiedy premiera?

Początkowo mówiło się, że nowy serial z Demet Özdemir zadebiutuje w Turcji na początku 2020 roku. Teraz oficjalnie podano datę premiery 1. odcinka. Będzie to 25 grudnia 2019!

Przypomnijmy, że na tę chwilę nie wiadomo, czy serial trafi do Polski.