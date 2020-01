"Wymarzona miłość" odcinek 100. Leyla unika tematu ślubu z Osmanem. Nie wyjdzie za niego? Can zakazuje Sanem kontaktów z Yigitem [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 100. odcinku "Wymarzonej miłości" pojawia się temat ślubu Leyli i Osmana. Dziewczyna jednak nie chce o tym rozmawiać. Nie wyjdzie za niego? Can robi wszystko, aby ograniczyć kontakty Sanem i Yigita. Sprawdź, co się wydarzy w 100. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 100. w czwartek, 9.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Atmosfera między Sanem (Demet Özdemir) a Canem (Can Yaman) jest coraz bardziej napięta. Divit jest zazdrosny o jej kontakty z Yigitem (Utku Ateş) i nie chce, żeby odchodziła z agencji, zwłaszcza do jego wydawnictwa. Aydin natomiast wciąż cierpi z powodu decyzji i niezrozumienia Cana, dlatego postanawia zmienić wszystko.

Huma odwiedza Mevkibe

W 100. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma (İpek Tenolcay) jedzie do sklepu Mevkibe (Özlem Tokaslan) pod pretekstem zakupu organicznych produktów. Kobieta udaje przyjaźnie nastawioną i bierze pod włos Aydin. Ostatecznie próbuje wyciągnąć z niej jakieś smaczki na temat Sanem.

Can próbuje powstrzymać kontakty Sanem i Yigita

Can wciąż jest zazdrosny o Yigita i robi wszystko, aby Sanem miała z nim jak najmniejszy kontakt. Divit zarzuca ją pracą i zakazuje jej wychodzenia do wydawnictwa w godzinach pracy. Yigit jednak nie przejmuje się zakazami Cana i regularnie kontaktuje się z Aaydin. Mężczyźnie coraz trudniej udawać, że Sanem nie interesuje go jako kobieta...

Leyla nie chce rozmawiać o ślubie z Osmanem

Wieczorem na kolacji u Aydinów zjawia się Osman (Ali Yağcı) i Ayhan (Ceren Taşçı). Mevkibe i Nihat (Berat Yenilmez) w końcu podejmują temat ślubu narzeczonych. Leyla (Öznur Serçeler) natychmiast chce uciąć tę dyskusję mówiąc, że do ślubu jeszcze im daleko. Osman zaczyna podejrzewać, że dziewczyna nie darzy go szczerym uczuciem. Wieczorem narzeczony pyta ukochaną o jej intencje i prosi, że jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości, to niech mu powie to teraz. Leyla okłamuje go, że jest szczęśliwa i chce z nim być.

Polin i Yigit na kolacji u Divitów

Polin (Kimya Gökçe Aytaç) i Yigit zjawiają się na kolacji u Divitów na zaproszenie Humy. Can nie potrafi ukryć swojego niezadowolenia z tego powodu. Wszyscy dyskutują o książce, którą ma wydać Polin. W końcu pada propozycja, aby zdjęcia do książki zrobił Can. Divit próbuje wymigać się od tego zadania, ale po naciskach ze strony matki i byłej kobiety, zgadza się.

