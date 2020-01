"Wymarzona miłość" odcinek 104. Sanem uwodzi Cana seksowną sukienką. Divit nie wyjedzie? Ceycey planuje zaręczyny [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 104. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem postanawia uwieść Cana. Aydin zakłada seksowną sukienkę i pojawia się w agencji. Czy Divit zmieni swoje plany? Ceycey dostaje przesyłkę, po której planuje zaręczyny z Ayhan. Sprawdź, co się wydarzy w 104. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 104, we środę, 15.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Leyla (Öznur Serçeler) rozpoczęły pracę w wydawnictwie Yigita (Utku Ateş), jednak w pierwszy projekt, czyli książkę kucharską Polin (Kimya Gökçe Aytaç) zostaje zaangażowany Can (Can Yaman). Divit zostaje dyrektorem kreatywnym tego projektu.

Sanem i Leyla zaczynają pracę w wydawnictwie Yigita. Can angażuje się w ich pierwszy projektZobacz więcej

W 104. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Yigit zaczynają omawiać powieść, którą Aydin ma wydać w wydawnictwie. Dziewczyna przedstawia swój wstępny plan, a Yigit daje jej swoje uwagi i wskazówki. Sanem postanawia jak najszybciej zacząć pisać książkę.

Do Ceyceya (Anıl Çelik) dzwoni babcia z informacją, że jej wnuk ma jak najszybciej się ożenić. Kobieta mówi mu, że umiera, ale nie zostawi tego świata dopóki jej wnuk nie będzie miał żony.

Leyla przeżywa sytuację z Osmanem (Ali Yağcı). Zdradza swoje rozterki Sanem. Starsza z sióstr przyznaje, że nie wie czemu nie była w stanie pocałować Osmana. W końcu Sanem sugeruje jej, że po prostu nie kocha swojego narzeczonego. Leyla obrusza się i próbuje się obronić, jednak w głębi duszy wie, że jej młodsza siostra ma rację.

Nowy tytuł, nowy zwiastun i data premiery serialu z Demet Özdemir! Zobacz Sanem w nowej odsłonieZobacz więcej

Sanem uwodzi Cana seksowną sukienką

Sanem ma straszny sen. Can też nie śpi najlepiej. Kiedy budzą się w nocy, dzwonią do siebie. Ich rozmowa idzie jednak w zupełnie innym kierunku. Żadne z nich nie chce się przyznać do swoich prawdziwych uczuć i oszukują się mówiąc, że cieszą się, że znów mogą być przyjaciółmi i nie czuć zazdrości o siebie.

Następnego dnia Sanem postanawia uwieść Cana. Zakłada seksowną, żółtą, krótką sukienkę i pojawia się w agencji pod pretekstem dokumentów, które zostały w gabinecie Divita. Canowi opada szczęka na widok Aydin, jednak udaje, że nie robi to na nim żadnego wrażenia. Kiedy Sanem zbliża się do niego, ciężko mu się oprzeć jej zapachowi.

Czy Divit teraz zmieni swoje plany i zostanie w Turcji?

Policja interweniowała po przylocie Cana Yamana do Hiszpanii! Fani "Rannego ptaszka" oszaleli!Zobacz więcej

Ceycey planuje zaręczyny z Ayhan?

Do Ceyceya przychodzi paczka od jego krewnych. Kiedy Cengiz ją otwiera już nie ma żadnych wątpliwości. Musi się oświadczyć Ayhan (Ceren Taşçı)