"Wymarzona miłość" odcinek 105. Can "porywa" Sanem i zmusza ją do szczerej rozmowy! Pogodzą się? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 105. odcinku "Wymarzonej miłości" po wspólnych warsztatach kulinarnych z Polin, Yigitem i Sanem, Can "porywa" Aydin i zmusza do szczerej rozmowy. Czy teraz już wszystko się ułoży? Sprawdź, co się wydarzy w 105. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 105, w czwartek, 16.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) po ostatnie rozmowie z Canem (Can Yaman) postanowiła pokazać mu, że ma czego żałować rozstając się z nią. Aydin wystroiła się w seksowną żółtą sukienkę i uwodziła Divita. Mężczyzna próbował udawać, że nie robi to na nim wrażenia.

Mevkibe odwiedza Cana i szczerze z nim rozmawia

W 105. odcinku "Wymarzonej miłości" Mevkibe (Özlem Tokaslan) pojawia się w wydawnictwie Yigita (Utku Ateş) z całą miską jedzenia. Siostry Aydin są zaskoczone wizytą matki. Kobieta tlumaczy, że chciała zobaczyć ich nowe miejsce pracy. Mevkibe poznaje też Yigita, jednak mężczyzna nie robi na niej tak dobrego wrażenia jak Can. W końcu Mevkibe wychodzi i... kieruje się do agencji. W gabinecie Cana zastaje Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Po niezbyt miłej wymianie zmian, Polin wychodzi, a Mevkibe ucina sobie szczerą rozmowę z Canem. Kobieta daje mu do zrozumienia, że prawdziwa miłość zawsze wygrywa. Słowa Mevkibe dają do myślenia Canowi...

Ihsan panoszy się w sklepie Mevkibe i przerabia kosmetyki, dając na nie promocyjną cenę. Niespodziewanie do sklepu przybywa tłum niezadowolonych klientek, u których wystąpiła reakcja alergiczna. Mevkibe próbuje ratować całą sytuację.

Ayhan znajduje obrączki i stroje ślubne

Ayhan (Ceren Taşçı), która zaprowadziła panią od sprzątania do domu Ceyceya (Anıl Çelik), znajduje wielkie pudło, a w nim obrączki i stroje ślubne. W międzyczasie Ceycey radzi się Deren (Tuğçe Kumral), Sanem, Leyli (Öznur Serçeler) i Guliz (Sibel Şişman), jak rozwiązać sprawę ze ślubem.

Sanem i Yigit spotykają się z Polin i Canem na warsztatach

Na warsztatach kulinarnych spotykają się Sanem i Ygit z Polin i Canem. Wszyscy są zaskoczeni swoją obecnością i dochodzi do ostrej rywalizacji. Sanem i Can prowadzą dwuznaczną rozmowę z szefem kuchni. Na koniec, kiedy szef kuchni prezentuje spektakularny ogień na patelni, Polin próbuje zrobić to samo. Kiedy na jej patelni pojawia się zbyt duży ogień, Sanem oblewa ją wodą. Wściekła i mokra Polin wychodzi. Yigit ma ją odwieźć do domu.

Can "porywa" Sanem i zmusza ją do rozmowy

Kiedy Polin i Yigit siedzą już w aucie, widzą, jak Can wynosi na rękach Sanem i wsadza ją do swojego auta. Rodzeństwo postanawia ich śledzić. Sanem dopytuje Cana, o co chodzi. Mężczyzna mówi, że muszą w końcu szczerze porozmawiać...