"Wymarzona miłość" odcinek 106. Sanem i Can w domku w górach. Polin i Yigit szaleją z zazdrości. Ayhan ogłasza swoje zaręczyny [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 106. odcinku "Wymarzonej miłości" Can zawozi Sanem do domku w górach i próbuje z nią szczerze porozmawiać. Polin i Yigit, którzy nie mogą się do nich dodzwonić, szaleją z zazdrości. Ayhan natomiast ogłasza swoje zaręczyny. Sprawdź, co się wydarzy w 106. odcinku "Rannego ptaszka".