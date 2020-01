"Wymarzona miłość" odcinek 107. Kolejna intryga Humy. Matka ściąga Cana i Sanem do Stambułu! Nie zdążą się pogodzić? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 107. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma obmyśla kolejną intrygę, dzięki której ściąga Cana do Stambułu. Czy przez nagły powrót Divit nie zdąży pogodzić się z Sanem? Sprawdź, co się wydarzy w 107. odcinku "Rannego ptaszka".

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) spędzają czas w górach, gdzie Divit liczy, że w końcu dojdą do porozumienia. Aydin jednak buntuje się, że, kiedy ona próbowała dogadać się z nim, ten nie chciał jej słuchać.

W 107. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem ucieka z domku, zabiera motor śnieżny i rusza przed siebie. Dziewczyna nie wie dokąd jechać, więc jedzie przed siebie, ale w pewnym momencie kończy się jej benzyna. Sanem zaczyna iść na piechotę i na jej szczęście w końcu odnajduje ją Can. Niestety mają długą drogę do przejścia na piechotę. Para przez cały czas ze sobą rozmawia, jednak wciąż nie mogą dojść do ostatecznego porozumienia. W końcu robi się ciemno, więc szukają miejsca na nocleg.

Can w końcu włamuje się do jakiejś chatki i tam spędzają noc. Rano okazuje się, że znajdują się w jakimś górskim kurorcie, gdzie mogą zjeść porządne śniadanie. Sanem i Can coraz lepiej bawią się ze sobą i są sobie coraz bliżsi. Niejednokrotnie sekundy dzielą ich od pocałunku, a ich ręce splatają się.

Kolejna intryga Humy

W Stambule Polin (Kimya Gökçe Aytaç) i Huma nie mogą pogodzić się z tym, że Can wyjechał z Sanem, nie mówiąc nic nikomu. W końcu matka Divita ma pewien plan. Kobieta dzwoni do Emre (Birand Tunca) i udaje schorowaną. Kłamie, że była w szpitalu i prosi, aby nic nie mówił Canowi, wiedząc, że ten wszystko przekaże bratu. Emre natychmiast dzwoni do Cana z informacją o chorobie matki. Divit razem z Sanem wracają do Stambułu.

