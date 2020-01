"Wymarzona miłość" odcinek 108. Can rezygnuje z wyjazdu na Balkany! Polin jest wściekła i szykuje kolejną intrygę. Co z Sanem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 108. odcinku "Wymarzonej miłości” Can w ostatniej chwili rezygnuje z wyjazdu na Bałkany. Polin wścieka się na wieść o tym i od razu planuje, jak zatrzymać Divita przy sobie. Czy Sanem i Yigit pojadą do Izmiru razem? Sprawdź, co się wydarz w 108. odcinku „Rannego ptaszka”.

"Wymarzona miłość" odcinek 108.we wtorek, 21.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) spędzili miły czas w górach. I kiedy wszystko szło już w dobrym kierunku, Huma (İpek Tenolcay) swoim sprytem ściągnęła ich z powrotem do Stambułu.

W 108. odcinku "Wymarzonej miłości" Polin (Kimya Gökçe Aytaç) próbuje dowiedzieć się czegoś od Cana, co wydarzyło się w górach, jednak Divit odpowiada jej na wszystko bardzo ogólnikowo. Trwają intensywne prace nad książką Polin, ponieważ Can ma wyjechać na Bałkany lada dzień. To oznacza spotkania członków agencji i wydawnictwa.

Męski wieczór Cana i Ceyceya

Can zauważa, że Ceycey (Anıl Çelik) jest czymś bardzo podenerwwany. Kiedy okazuje się, że chodzi o miłość, Divit zabiera go na męski wieczór. Panowie idą do restauracji, gdzie jedzą, piją i przeprowadzają iście męskie rozmowy. W końcu dochodzi do bójki! Can bez wysiłku radzi sobie z napastnikami.

Osman (Ali Yağcı) proponuje Leyli (Öznur Serçeler) oglądanie kolejnego mieszkania i restauracji, w której mogliby zorganizować wesele. Dziewczyna stara się uniknąć tego tematu i wymiguje się z tych spotkań. Osman zaczyna rozumieć, że za bardzo naciska na swoją narzeczoną i dlatego tak się zachowuje.

Emre szuka nowej asystentki

Emre (Birand Tunca) szuka nowej asystentki. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej do jego gabinetu wchodzi Huma, która postanawia jak najszybciej donieść o tym Leyli. Kobieta niby przypadkiem informuje Aydin o tym, że jej syn ma nową asystentkę. Leyla nie może ukryć zazdrości.

Can szykuje się do wyjazdu na Bałkany

Nadchodzi dzień wyjazdu Cana na Bałkany i Sanem z Yigitem (Utku Ateş) do Izmiru. Wszyscy intensywnie pracują nad zdjęciami do książki Polin i prosto z pracy mają jechać na lotnisko. Sanem i Can wymieniają znaczące spojrzenia, jednak żadne nie potrafi powiedzieć, co naprawdę czuje.

Kiedy zdjęcia są zakończone, a Can wychodzi z wydawnictwa, Sanem pęka serce. Przy aucie Divita dogania Polin, która jest przekonana, że mężczyzna jedzie na lotnisko. Niespodziewanie Can informuje ją, że nie wyjeżdża na Bałkany. Wszystko załatwił z tamtejszą agencją i nie powinna się martwić, że pozostanie po tym jakiś niesmak. Teraz jedzie się zaszyć do swojej kryjówki.

Wściekła i załamana Polin zdradza wszystko bratu. Ich rozmowę słyszy Sanem, która nie może ukryć radości i jednocześnie jest zdezorientowana. W tym momencie Yigit informuje ją, że muszą już się zbierać na lotnisko. Sanem jednak jedzie do Cana…

Czy Sanem i Can się pogodzą?