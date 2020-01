"Wymarzona miłość" odcinek 109. Sanem i Can znowu razem! Divit zmusi ukochaną do odejścia z wydawnictwa? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 109. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can w końcu się godzą. Divit jest przekonany, że teraz Sanem odejdzie z wydawnictwa i wróci do agencji. Sprawdź, co się wydarzy w 109. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 109. w środę, 22.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) mają za sobą trudne chwile. Ich związek rozpadł się i w akcie desperacji Divit chciał skorzystać z oferty Polin (Kimya Gökçe Aytaç) i wyjechać na kontrakt na Bałkany. Kiedy nadszedł dzień wyjazdu, Can zmienił zdanie.

W 109. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem jedzie prosto do domku Cana. Divit jest zaskoczony widząc ją, ponieważ był przekonany, że pojechała do Izmitru z Yigitem (Utku Ateş). Po krótkiej chwili Aydin rzuca się Canowi w ramiona i para namiętnie się całuje. Sanem i Can spędzają razem noc w domku snując wspólne plany.

Nowa intryga Polin i Humy

Załamana i zdezorientowana niepowodzeniem swojego planu Polin, zwierza się ze wszystkiego Humie (İpek Tenolcay). Niespodziewanie do Polin dzwoni Yigit i panie dowiadują się, że Sanem nie poleciała z nim do Izmiru. Obydwie doskonale wiedzą, że w takim wypadku Sanem i Can są teraz razem. Polin jest gotowa zrezygnować z Cana, jednak matka Divita jest zdeterminowana i proponuje jej pewien plan.

Następnego dnia Polin namawia brata, aby zrobił wszystko, żeby zatrzymać Sanem w wydawnictwie. Mężczyzna godzi się na to, zwłaszcza że czuje coś do Aydin. Oddzielenie Sanem od Cana przynajmniej zawodowo, da Polin jakąkolwiek szansę na odzyskanie Divita.

Wspólna noc Sanem i Cana

Sanem i Can spędzili razem noc w chatce. Rano Divit przygotował urocze śniadanie i pozwolił ukochanej wyspać się. Następnie razem jadą prosto do pracy. Po drodze pojawia się temat, którego Sanem się obawiała. Can chce, aby Aydin odeszła z wydawnictwa i wróciła do agencji. Dziewczyna obiecuje, że przemyśli tę opcję. W agencji wszyscy są zaskoczeni obecnością Cana, ale cieszą się, że ich szef nie opuścił ich. Sanem natomiast opowiada Leyli (Öznur Serçeler) o wydarzeniach z poprzedniego wieczora.

Ygit zdradza Sanem, że przygotował dla niej kontrakt na książkę oraz, że okładkę do niej zaprojektuje znany grafik, któremu dał już zadatek na ten poczet. Sanem jest zaskoczona i zadowolona, jednak gdzieś w głębi była przekonana, że wróci do agencji. W takiej sytuacji ciężko będzie się rozstać z wydawnictwem...

Huma sprowadza Melis do agencji

Emre (Birand Tunca) podziękował Melis (Sevilay Çiftçi) za współpracę, jednak Huma postanowiła zatrudnić ją jako swoją asystentkę. Jednak już pierwszego dnia, kobieta odsyła swoją nową podwładną do pomocy Emre, gdyż ona nie ma teraz zbyt wiele obowiązków.