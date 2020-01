"Wymarzona miłość" odcinek 110. Sanem nie wróci do agencji! Co na to Can? Leyla zazdrosna o nową asystenkę Emre! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 110. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem podejmuje decyzję i zostaje w wydawnictwie. Jak Can zareaguję na tę informację? Leyla szaleje z zazdrości o Melis - nową asystentkę Emre. Sprawdź, co się wydarzy w 110. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 110, w czwartek, 23.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) w końcu się pogodzili i wrócili do pracy pełni nowej energii. Divit był przekonany, że teraz Sanem wróci do agencji, jednak ona nie była do tego przekonana.

Sanem i Can znowu razem! Divit zmusi ukochaną do odejścia z wydawnictwa?Zobacz więcej

W 110. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem wpada na Humę (İpek Tenolcay), która bierze ją pod włos, twierdząc, że teraz, kiedy zeszła się z Canem, na pewno porzuci swoje marzenia i wróci do agencji. W końcu nie dba o swoją karierę. Te słowa rozwścieczają Sanem i za wszelką cenę chce jej udowodnić, że będzie inaczej. Na dodatek, Polin (Kimya Gökçe Aytaç) również wchodzi Sanem na ambicję i wtedy Aydin ma dość. Oficjalnie informuje, że nie ma zamiaru wrócić do agencji. Polin i Huma osiągnęły swój cel.

Can jest wściekły i próbuje jeszcze namówić Sanem do zmiany decyzji, jednak ta jest nieugięta. Swoimi sposobami wpływa na ukochanego, żeby dłużej się na nią nie gniewał.

Can Yaman obciął włosy i zgolił brodę! Poznalibyście go?Zobacz więcej

Fikri Harika i wydawnictwo szykują wspólną akcję charytatywną. Pracownicy mają pomóc w schronisku dla psów oraz w domu spokojnej starości. Wszyscy zbierają się w sali konferencyjnej i planują strategię.

Leyla zazdrosna o Melis

Leyla (Öznur Serçeler) przychodzi do agencji pod byle pretekstem. Kiedy widzi, jak Emre (Birand Tunca) rozmawia z Melis (Sevilay Çiftçi), trudno jej powstrzymać emocje. Emre w końcu prosi byłą asystentkę o pomoc, aby pokazała nowej pracownicy program niezbędny do pracy. Leyla z satysfakcją w głosie odmawia, twierdząc, że nie ma czasu.

Leyla odwiedza na planie Osmana (Ali Yağcı), gdzie jedna z aktorek podrywa go, a fanki chcą zrobić sobie z nim zdjęcie. To jednak nie wzbudza zazdrości w Aydin.

Nowy tytuł, nowy zwiastun i data premiery serialu z Demet Özdemir! Zobacz Sanem w nowej odsłonieZobacz więcej

Huma zaprasza rodzinę Sanem na obiad

Huma ma kolejny plan, jak zniechęcić syna do Sanem. Podczas szczerej rozmowy o jego powrocie do ukochanej, Huma niespodziewanie proponuje, aby Sanem wraz z rodzicami i siostrą przyszła do nich na obiad. Can od razu dzwoni do Aydin i przekazuje jej zaproszenie. Dziewczyna jest zaskoczona, ale się zgadza.