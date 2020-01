"Wymarzona miłość" odcinek 111. Awantura podczas kolacji rodziny Sanem i Cana. Leyla rozstaje się z Osmanem! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 111. odcinku "Wymarzonej miłości" podczas kolacji rodzin Sanem i Cana wybucha awantura. Leyla przeprowadza poważną rozmowę z Osmanem. Para rozstaje się. Sprawdź, co się wydarzy w 111. odcinku "Rannego ptaszka".

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) wrócili d siebie i wydaje się, że nikt i nic nie jest w stanie zburzyć ich miłości. Jednak na drodze do ich szczęścia staje Huma (İpek Tenolcay), która ma już gotowy kolejny plan, jak rozdzielić tych dwoje.

W 110. odcinku "Wymarzonej miłości" startuje akcja charytatywna. Sanem, Can, Polin (Kimya Gökçe Aytaç) i Yigit (Utku Ateş) mają razem jechać do schroniska. Pozostali w tym czasie odwiedzają dom spokojnej starości. Kiedy Polin i Yigit spóźniają się, Divit decyduje, że nie czekają na nich. W końcu Can wysyła Yigitowi adres, pod którym się znajduję. Divit jednak celowo wysyła mu zły adres.

Czas w schronisku jest bardzo emocjonalny i pracowity. Sanem i Can rozdają psiakom jedzenie oraz akcesoria takie, jak koce, klatki, miski... Can robi też zdjęcia.

Polin i Yigit docierają pod adres wskazany przez Cana. Mężczyzna szybko orientuje się, że Divit zrobił to specjalnie.

Leyla pomaga Melis (Sevilay Çiftçi) z programem, o który prosił Emre. Aydin jest zła, kiedy nowa asystentka zaczyna dopytywać o narzeczoną Divita. Leyla stara się jej wybić z głowy ewentualne amory.

Kolacja rodzin Sanem i Cana

wszyscy szykują się na kolację, którą zorganizowała matka Cana. Huma na miejsce spotkania wybrała elegancką i drogą restaurację. Leyla (Öznur Serçeler) postanowiła nie pojawiać się na tym spotkaniu, ponieważ nie chce widzieć się z Emre (Birand Tunca). Sanem od razu sugeruje siostrze, że jest zazdrosna o byłego szefa. Leyla kategorycznie zaprzecza.

Awantura podczas rodzinnej kolacji

Kiedy Aydinowie wchodzą do restauracji są pod wrażeniem przepychu, jaki tam panuje. Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) są w szoku, kiedy patrzą na ceny i rodzaje dań. Huma sugeruje, że skoro nie mogą się zdecydować, to ona wybierze za nich. Na stole pojawiają się wymyślne potrawy z owoców morza, których Aydinowie nigdy nie jedli i nie bardzo wiedzą, jak się za nie zabrać. Atmosfera staje się coraz bardziej napięta. W końcu między Mevkibe a Humą zaczyna się nieprzyjemna wymiana zdań. Matka Sanem sugeruje, że Huma zrobiła to celowo, żeby ich upokorzyć, ale ona nie czuje się upokorzona. Wręcz przeciwnie. Cała ta sytuacja świadczy tylko źle o Humie. Matka Cana nie jest dłużna i odpiera ataka Mevkibe. W końcu odzywa się Nihat, który sugeruje, że one jako matki nie powinny się tak zachowywać i być może on i jego rodzina nie bywają w takich miejscach, ale potrafią się cieszyć z małych rzeczy nie potrzebują do tego takich miejsc. W końcu Nihat wyjmuje zostawia na stole pieniądze i wychodzi razem z Sanem i Mevkibe.

Leyla i Osman rozstają się

W tym czasie Leyla spotyka się z Osmanem (Ali Yağcı). Para w końcu rozmawia szczerze i wyznaje sobie, że do tej pory zbyt szybko działali i na siłę chcieli się uszczęśliwić. Zgodnie stwierdzają, że taka relacja nie ma większego sensu i postanawiają się rozstać.

Po powrocie do domu Mevkibe nie może się uspokoić. Cała rodzina podaje jej leki i stara się jej wytłumaczyć tę sytuację, jednak kobieta wciąż jest kłębkiem nerwów.

Podobnie jest u Divitów. Huma czuje się urażona i głośno wypowiada swoje zdanie na temat Aydinów. W końcu do akcji wkracza Can, który mówi, że był głupi, że od razu nie domyślił się po co to wszystko było. Mężczyzna przyznaje, że wie, że matka zrobiła to celowo, że wybrała specjalnie tak drogą restaurację, żeby upokorzyć rodzinę Sanem. Can dodaje, że oni, pomimo że mają pieniądze, to też przecież nie jadają na co dzień takich dań. Huma stara się bronić, ale Can nie chce jej słuchać.