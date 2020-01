"Wymarzona miłość" odcinek 112. Polin upokorzona podczas prezentacji własnej książki! Czy w końcu da spokój Canowi i Sanem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 112. odcinku „Wymarzonej miłości” odbywa się prezentacja książki kucharskiej Polin, podczas której Huma chce zasugerować miłość Polin i Cana. Divit jednak wszystko prostuje, a Polin jest upokorzona. Czy w końcu da spokój Canowi i Sanem? Sprawdź, co się wydarzy w 112. odcinku "Rannego ptaszka"

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) stwierdzili, że jedynym sposobem, aby wszyscy dali im spokój, jest ślub. Para miała ogłosić tę nowinę swoim matkom najszybciej jak to możliwe, jednak po awanturze podczas rodzinnej kolacji kobiety wciąż nie mogły dość do siebie.

W 112. odcinku "Wymarzonej miłości" Polin (Kimya Gökçe Aytaç) i Huma (İpek Tenolcay) przeżywają skandaliczne zachowanie Aydinów podczas kolacji. Kobiety stwierdzają, że teraz tym bardziej nie mogą pozwolić na to, by Divitowie i Aydinowie stali się jedną rodziną. Matka Cana ma już nowy plan.

Melis zaprasza Emrego na koncert

Melis (Sevilay Çiftçi) pokazuje Emremu (Birand Tunca) prezentację, którą zrobiła dzięki pomocy Leyli (Öznur Serçeler). Divit chwali nową asystentkę. W pewnym momencie Melis proponuje szefowi wspólne wyjście na koncert. Emre odmawia, jednak kiedy dziewczyna naciska, Divit mówi, że jeśli jego plany się zmienią, to z nią pójdzie. Do jego gabinetu przychodzi Leyla, żeby pokazać Melis kolejne programy. Kiedy asystentka wychodzi z pokoju, Emre zauważa, że Aydin jest szczęśliwa. Kiedy Leyla ma już mu powiedzieć, że rozstała się z Osmanem (Ali Yağcı), wraca Melis. Na dodatek dziewczyna sugeruje, że razem z Emre wybiera się na koncert. Divit nie ma szans, aby wytłumaczyć, jak naprawdę wygląda sytuacja.

Trwają przygotowania do prezentacji książki Polin. Sanem jest wściekła, kiedy do wydawnictwa przychodzą pierwsze egzemplarze i okazuje się, że Polin zdecydowała się umieścić na okładce swój wizerunek. Na dodatek w całej agencji rozstawione są tekturowe figurki przedstawiające Polin... Na dodatek kobieta zdradza Sanem, że książka jest jej prezentem na urodziny Cana, które wypadają następnego dnia.

Podczas konferencji Can nie odstępuje Sanem na krok. Przed rozpoczęciem części oficjalnej Huma przechodzi obok dziennikarzy, udaje, że rozmawia przez telefon i wspomina o związku Cana i Polin. Reporterzy szybko to wychwytują i dopytują o to podczas prezentacji. Polin odpowiada wymijająco. W końcu Huma namawia dziennikarzy, aby Polin i Can razem zapozowali do zdjęcia. Kiedy dziennikarze znów sugerują ich powrót do siebie, Can zaprasza na scenę Sanem, przedstawiając ją jako "cichego bohatera tego wydawnictwa". Divit oficjalnie przyznaje także, że Aydin jest jego dziewczyną. Polin jest upokorzona i stara się ratować sytuację zapraszając na scenę Yigita (Utku Ateş). W końcu Polin informuje, że książka jest jej prezentem urodzinowym dla Cana.

