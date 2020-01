"Wymarzona miłość" odcinek 113. Sanem przygotowuje niespodziankę urodzinową dla Cana. Huma ją zrujnuje? Emre wzbudza zazdrość Leyli! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 113. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem przygotowuje niespodziankę z okazji urodzin Cana. Huma ma zamiar pokrzyżować jej te plany. Emre wzbudza zazdrość Leyli udając romans z Melis. Sprawdź, co się wydarzy w 113. odcinku "Rannego ptaszka".

Huma (İpek Tenolcay) ciągle próbuje zeswatać Cana (Can Yaman) i Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Divit jednak nie daje się i na każdym kroku udowadnia swoją miłość do Sanem (Demet Özdemir).

W 113. odcinku "Wymarzonej miłości" Leyla (Öznur Serçeler) jest zdeterminowana, żeby wszystkim powiedzieć o rozstaniu z Osmanem (Ali Yağcı), jednak cały czas coś lub ktoś staje jej na drodze. Na dodatek Mevkibe (Özlem Tokaslan) zaczyna coraz bardziej angażować się w przygotowania do ślubu narzeczonych, co utrudnia szczerą rozmowę.

Sanem przygotowuje prezent-niespodziankę dla Cana z okazji jego urodzin. To wyjątkowa książka, w której znajdą się ich wspólne zdjęcia. Dodatkowo Sanem angażuje też Emre (Birand Tunca), który pomaga jej zdobyć więcej zdjęć. Następnego dnia w pracy Sanem ukrywa się w gabinecie Leyli i Yigita (Utku Ateş), żeby skończyć prezent. W końcu właściciel wydawnictwa proponuje jej pomoc w w wydrukowaniu książki. Niestety, kiedy Sanem i Yigit mają jechać załatwić druk, w wydawnictwie zjawia się Can, który chce zabrać ukochaną na lunch. Divit jest wściekły i zazdrosny, kiedy widzi, że Sanem dziwnie się zachowuje i wybiera się na wspólny lunch z Yigitem. Kiedy Can żali się Emre, ten zdradza mu, że to zapewne kwestia niespodzianki urodzinowej i brat powinien spuścić z tonu.

Emre wzbudza zazdrość Leyli

Leyla udziela Melis (Sevilay Çiftçi) kolejnej lekcji z programu. Dziewczyna znów opowiada Aydin o swoim zainteresowaniu Emre jako mężczyzną, a nie szefem. Leyla jest zazdrosna i zła. Na dodatek Divit zachowuje się tak, jakby również jemu zależało na nowej asystentce. Załamana Leyla wraca do swojego gabinetu. Niespodziewanie zjawia się w nim Emre, który wyznaje dziewczynie, że nic go nie łączy z Melis i celowo się tak zachowywał, aby wzbudzić jej zazdrość. Mężczyzna dodaje, że nie ma prawa stawać między nią a Osmanem. Leyla próbuje mu wyznać, że jej związek z Osmanem to przeszłość, ale Divit szybko opuszcza jej gabinet.

Huma zaprasza rodzinę Sanem na urodziny Cana

Huma planuje wyprawić synowi huczne urodziny, które połączy z kolejną swoją intrygą. W tym celu kobieta odwiedza Mevkibe i zaprasza ją i Nihata (Berat Yenilmez) na przyjęcie urodzinowe. Kobiety zakopują topór wojenny, a Aydin przyjmuje zaproszenie.

Czy kolejne intryga Humy odniesie zamierzony efekt?