"Wymarzona miłość" odcinek 114. Can oświadcza się Sanem na przyjęciu urodzinowym. Co na to Huma i Polin? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 114. odcinku "Wymarzonej miłości" Can oświadcza się Sanem na swoim przyjęciu urodzinowym zorganizowanym przez matkę. Czy Huma i Polin zepsują tę piękną chwilę? Sprawdź, co się wydarzy w 114. odcinku "Rannego ptaszka".

Huma (İpek Tenolcay) postanowiła wykorzystać urodziny Cana (Can Yaman), żeby kolejny raz ośmieszyć rodzinę Sanem (Demet Özdemir) i pokazać synowi, że powinien być z Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Kobieta osobiście zaprosiła Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihata (Berat Yenilmez) na przyjęcie.

W 114. odcinku "Wymarzonej miłości" Mevkibe nie wierzy w szczere intencje Humy, ale ostatecznie postanawia z Nihatem pojawić się na przyjęciu z szacunku do Cana. Na imprezę wybiera się także Leyla (Öznur Serçeler), co sprawia Sanem ogromną radość, bo dziewczyna obawia się, że poza Canem może tam nie mieć przyjaznej duszy.

Sanem i Can pojawiają się w domu Divitów, gdzie już czekają na nich Huma, Polin i dawni znajomi Cana. Wszyscy serdecznie witają się z jubilatem. Can w końcu przedstawia im swoją ukochaną, a Huma na każdym kroku podkreśla obecność i zaangażowanie w przyjęcie Polin. Jeden z mężczyzn zagaduje Sanem, pytając czy przypadkiem nie studiowali razem. Huma szybko podchwytuje temat próbując ośmieszyć dziewczynę brakiem studiów. Ku zaskoczeniu Humy, Sanem nawiązuje wspólny język z mężczyzną.

Na miejsce dociera reszta członków rodziny Aydin. Huma już na wejściu próbuje ich upokorzyć przed znajomymi Cana wypominając im podróż metrem. Niespodziewanie wszyscy goście przyznają, że chętnie korzystają z komunikacji miejskiej. Aydinowie wręczają Canowi prezent - kamienie księżycowe. Matka Divita wyśmiewa podarunek, a wzruszony Can wypomina jej, że ona tego nie zrozumie, jedynie ktoś, kto go dobrze zna i kocha mógł mu dać taki prezent.

Leyla mówi Emre o rozstaniu z Osmanem

Leyla i Emre ucinają sobie krótką rozmowę, podczas której dziewczyna zdradza, że rozstała się z Osmanem (Ali Yağcı). Aydin zaznacza, że o tym fakcie wie tylko Sanem i nie wie, dlaczego mu o tym mówi. Emre chwyta Leylę za ręce i nie może ukryć radości z faktu tego rozstania.

Can oświadcza się Sanem

Nadchodzi moment na tort. Kiedy Can zdmuchuje świeczki, Sanem wręcza mu swój prezent. Divit jest wzruszony i szczęśliwy... Nagle Can wyjmuje z kieszeni kwadratowe pudełeczko. Wśród gości pojawia się szmer, że to prawdopodobnie pierścionek. Rzeczywiście, nie mylili się. Can oświadcza się Sanem, a ta się zgadza. Wszyscy biją brawo, jedynie Huma i Polin nie są szczęśliwe z tego powodu.

Po imprezie w domu Aydinów panuje wielka radość. Huma natomiast próbuje przemówić Canowi do rozsądku. Mężczyzna mówi matce wprost, że kocha Sanem i nie zamierza zmieniać swojej decyzji. Kiedy Can rozmawia przez telefon, kobieta żali się Emre. Młodszy syn próbuje jednak ją uspokoić i wytłumaczyć, że powinna przestać wtrącać się w tę relację.