"Wymarzona miłość" odcinek 115. Huma unika tematu ślubu Sanem i Cana. Emre wyznaje miłość Leyli i prosi o kolejną szansę [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 115. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma nie chce słyszeć o ślubie Sanem i Cana. Kobieta myśli, jak doprowadzić do ich rozstania. Emre wyznaje miłość Leyli i prosi ją o kolejną szansę. Sprawdź, co się wydarzy w 115. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 115. w czwartek, 30.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Huma (İpek Tenolcay) zorganizowała przyjęcie urodzinowe Cana (Can Yaman) chcąc jednocześnie upokorzyć Sanem (Demet Özdemir) i jej rodzinę, a co więcej sprawić, aby jej syn wrócił do Polin (Kimya Gökçe Aytaç). Niestety żaden z jej planów nie wypalił. Na dodatek Can przy wszystkich oświadczył się ukochanej.

Leyla i Osman ogłaszają swoje rozstanie

W 115. odcinku "Wymarzonej miłości" Leyla (Öznur Serçeler) kolejny raz próbuje powiedzieć rodzicom o rozstaniu z Osmanem (Ali Yağcı), jednak Mevkibe (Özlem Tokaslan) i Nihat (Berat Yenilmez) nie przestają mówić o ich ślubie. W końcu Leyla zbiera się na odwagę, przerywa im i informuje, że ślubu nie będzie, ponieważ rozstała się z Osmanem. Mevkibe i Nihat są zaskoczeni.

W tym samym czasie Osman w końcu przyznaje Ayhan (Ceren Taşçı), że nie jest już z Leylą. Dziewczyna nie może w to uwierzyć i jest zdruzgotana.

Can namawia Sanem do powrotu do agencji

Can kolejny raz wyciąga temat pracy w wydawnictwie. Divit chce, żeby ukochana wróciła do agencji. Mężczyzna przyznaje, że nie podoba mu się Yigit (Utku Ateş) i jest o niego zazdrosny. Sanem obiecuje, że jak tylko zobaczy, że jej szef darzy ją jakimś uczuciem, od razu odejdzie z pracy.

Huma unika tematu ślubu Sanem i Cana

Sanem i Can przyjeżdżają do pracy, gdzie czeka na nich niespodzianka. Pracownicy agencji przygotowali tort i confetti w ramach gratulacji. Chwilę przerwy narzeczeni chcą wykorzystać, aby porozmawiać z Humą o ślubie. Kobieta jednak nie potrafi nawet udawać, że cieszy się szczęściem narzeczonych. W końcu wymyśla, że ma umówioną wizytę u fryzjera i ucieka. Sanem i Can postanawiają porozmawiać na ten sam temat z Mevkibe. Ta rozmowa jednak też się nie udaje. Sanem i Can postanawiają doprowadzić do ponownego spotkania rodzin i wtedy omówić szczegóły ślubu.

Emre wyznaje miłość Leyli

Emre (Birand Tunca) spotyka w agencji Leylę i nie ukrywa zainteresowania nią. Kiedy dziewczyna jest obojętna na jego względy, w końcu wyznaje jej miłość. Mężczyzna mówi, że wie, że ona też go kocha i prosi ją o kolejną szansę. Leyla nie odpowiada, ale wysyła mu porozumiewawcze spojrzenie.