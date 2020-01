"Wymarzona miłość" odcinek 116. Leyla i Emre znowu razem! Co na to Huma? Kolejne spotkanie rodzin Sanem i Cana [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 116. odcinku "Wymarzonej miłości" Leyla i Emre ponownie stają się parą. Na razie nieoficjalnie, ale ewidentnie mają się ku sobie. Sanem i Can starają się ustalić szczegóły swojego ślubu, jednak ich rodziny są oporne na omawianie szczegółów. Sprawdź, co się wydarzy w 116. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 115. w czwartek, 30.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) oficjalnie zaręczyli się ku niezadowoleniu Humy (İpek Tenolcay). Narzeczeni próbują ustalić szczegóły ślubu, jednak ich matki unikają tego tematu.

Huma unika tematu ślubu Sanem i Cana. Emre wyznaje miłość Leyli i prosi o kolejną szansęZobacz więcej

W 116. odcinku "Wymarzonej miłości" Osman (Ali Yağcı) spotyka Leylę (Öznur Serçeler) i wyznaje jej, że wyjeżdża. Dziewczyna jest zaskoczona tą decyzją i dopytuje czy to ona jest tego powodem. Osman twierdzi, że dostał propozycję roli, a zdjęcia kręcone są w różnych częściach Turcji. Para postanawia, że dalej będą się przyjaźnić.

Sanem i Can doprowadzają do kolejnego spotkania swoich rodzin. W dzielnicy Aydin odbywa się festyn z okazji rozpoczęcia wiosny i jest to doskonała okazja do spotkania. Jak można było się spodziewać, Huma nie jest zachwycona okolicznościami spotkania. Kobiecie nie podoba się panujący tam gwar, jedzenie z nieznanego jej źródła. Sanem i Can cały czas próbują zacząć temat ich ślubu, jednak cały czas coś im przerywa.

Can Yaman pozuje w wojsku z mamą. Podobny? Jak prezentuje się w mundurze i nowej fryzurze?Zobacz więcej

Leyla i Emre (Birand Tunca) nie mogą oderwać od siebie wzroku przy stole. Starają się to ukryć przed wszystkimi, jednak ich zainteresowanie sobą jest widoczne. W końcu udaje im się porozmawiać sam na sam. Emre ponownie wyznaje jej miłość, ale tym razem Leyla odwzajemnia to wyznanie.

Niespodziewanie na festynie pojawia się bart Nihata (Berat Yenilmez), Mitat (Taylan Erler). Mężczyzna różni się od swojego bliźniaka diametralnie - ma pieniądze, podróżuje i jest obyty. Mitatowi od razu wpada w oko Huma, która jest zaskoczona, że taki człowiek może być spokrewniony z Aydinami. Niestety przybycie wujka Sanem całkowicie rujnuje temat ślubu.

Demet Özdemir opublikowała zdjęcie z dzieciństwa. Aktorka ma specjalne życzenie urodzinoweZobacz więcej

Następnego dnia Leyla dostaje mnóstwo pięknych kwiatów. Niestety w żadnym bukiecie nie ma liściku, ale w jej gabinecie pojawia się Emre z ostatnim bukietem. Divit zdradza, że kwiaty są za każdy dzień, w którym cierpiała przez niego. Leyla jest zauroczona!