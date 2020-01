"Wymarzona miłość" odcinek 117. Ślub Leyli i Emrego! Huma i Mevkibe zdążą ich powstrzymać? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 117. odcinku "Wymarzonej miłości" Leyla i Emre postanawiają wziąć cichy ślub, na którym świadkami mają być Sanem i Can. Jednak o ich planie dowiadują się Huma i Mevkiba. Czy powstrzymają ich? Sprawdź, co się wydarzy w 117. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 115. w czwartek, 30.01.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Emre (Birand Tunca) po tym, jak dowiedział się o rozstaniu Leyli (Öznur Serçeler) i Osmana (Ali Yağcı), zaczął ponownie starać się o względy dziewczyny. Para wyznała już sobie miłość, jednak Leyla ma wiele obaw przed tym związkiem, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotykają Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman).

W 117. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem stara się wpłynąć jakoś na Humę (İpek Tenolcay). Dziewczyna w dyskusję z matką Cana wciąga Mitata (Taylan Erler). Mężczyzna przyjeżdża do agencji i znów podrywa Humę. W końcu udają się na wspólny lunch. Kobieta jest oczarowana wujkiem Sanem, zwłaszcza że wybrał drogą restaurację, zamówił jej ulubione dania i zapłacił rachunek.

Sanem znajduje wyznanie miłości Yigita

Yigit (Utku Ateş) prosi Sanem, aby wysłała kurierem umowę, którą zostawił w gabinecie. Dziewczyna nie może znaleźć dokumentów i zagląda do szuflady, a tam znajduje list, w którym Yigit wyznaje miłość. Dziewczyna jest przerażona, że Can mógł mieć rację co do intencji Yigita. W tym momencie do gabinetu wchodzi sam zainteresowany i szybko okłamuje Sanem, że napisał to dla... Deren (Tuğçe Kumral). Aydin jest podekscytowana tą wiadomością i natychmiast robi wszystko, aby ich ze sobą zeswatać.

Emre proponuje Leyli ślub

Emre i Leyla wybierają się na wspólny lunch. Aydin wyjawia ukochanemu wszystkie swoje obawy dotyczące ich związku i ich przyszłości. Divit niespodziewanie proponuje jej ślub. Zaskoczona Leyla jednak tłumaczy, że w obecnej sytuacji to nie będzie najlepszy pomysł

Sanem i Can próbują znaleźć rozwiązanie swojej sytuacji. Narzeczeni już nie wiedzą, jak mają rozmawiać z rodzicami, aby przekonać ich do swojego związku. W końcu Can proponuje, aby wzięli cichy ślub w urzędzie i nie przejmowali się więcej opinią innych. W tym rozdzwaniają się telefony Sanem i Cana - to Leyla i Emre, którzy proszą, aby ci przyjechali do pałacu ślubów, w którym wezmą ślub. Ich rozmowy słyszy Ceycey.

Kiedy Sanem i Can w pośpiechu opuszczają agencję, Huma jest zaciekawiona ich nagłym wyjściem. W końcu udaje się jej wyciągnąć informacje od Ceyceya. Kobieta natychmiast rusza po Mevkibe i razem pędzą do pałacu.

Kiedy Mevkibe i Huma wpadają do sali, Sanem mówi "TAK"! Czy kobiety przeszkodzą w ślubie Emrego i Leyli? Czy Sanem i Can też się pobiorą?

