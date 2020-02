"Wymarzona miłość" odcinek 118. Afera po ślubie Leyli i Emrego. Huma i Mevkibe w szpitalu! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 118. odcinku "Wymarzonej miłości" wybucha afera po ślubie Leyli i Emrego. Huma i Mevkibe nie są w stanie znieść więcej nerwów i lądują w szpitalu. Sprawdź, co się wydarzy w 117. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 118. we wtorek, 4.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Leyla (Öznur Serçeler) i Emre (Birand Tunca) zaraz po rozstaniu dziewczyny z Osmanem (Ali Yağcı) zeszli się, a widząc, jakie problemy napotykają Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman), postanowili wziąć cichy ślub. O ich planach dowiedziały się Huma (İpek Tenolcay) i Mevkibe (Özlem Tokaslan), które za wszelką cenę chcę ich powstrzymać.

Ślub Leyli i Emrego! Huma i Mevkibe zdążą ich powstrzymać?Zobacz więcej

W 117. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma i Mevkibe docierają do pałacu ślubów. Nie zastają tam jednak Leyli i Emrego, a Sanem i Cana. Okazuje się, że ci wcale nie zamierzali brać teraz ślubu, a tylko "trenowali". Kiedy na sali pojawiają się nowożeńcy wybucha wielka afera. Huma i Mevkibe na przemian tracą przytomność i obwiniają się nawzajem o zaistniałą sytuację.

Atmosfera jest tak napięta, że finalnie Huma i Mevkibe lądują w szpitalu. Kiedy tam tylko trochę dochodzą do sibie, kobiety znów rozpoczynają swoje kłótnie. Leyla jest przerażona całą sytuacją. Mówi Emremu o swoich obawach, że to dopiero początek, bo o ich ślubie nie wie jeszcze jej ojciec.

Can Yaman pozuje w wojsku z mamą. Podobny? Jak prezentuje się w mundurze i nowej fryzurze?Zobacz więcej

Sanem i Can przekładają ślub

Sanem i Can doskonale zdają sobie sprawę z tego, że cała ta sytuacja odbije się na ich związku. Narzeczeni próbują znaleźć jakieś rozwiązani. W końcu Can proponuje, aby nie wspominali o swoim ślubie do czasu, aż cała sytuacja się nie unormuje. Sanem zgadza się, chć w głębi duszy jest zaskoczona pomysłem ukochanego.

W całym zamieszaniu Mitat (Taylan Erler) jedzie do Nihata (Berat Yenilmez) i zapewniając mu wszystkie niezbędne środku do utrzymania prawidłowego ciśnienia, mówi mu o ślubie Leyli i Emrego.

Huma wyprowadzi się od Cana i Emrego?

Wieczorem po wyjściu ze szpitala Huma wciąż nie może zapanować nad nerwami. Can jednak nie oszczędza matki i mówi jej wprost, że to wszystko jest jej winą. Gdyby nie próbowała na siłę uszczęśliwiać swoich dzieci, to Emre nie musiałby brać ślubu w tajemnicy przed nią. Kobieta nie wierzy w to co słyszy i postanawia, że to koniec jej wtrącania się i wyprowadza się. Emre próbuje jakoś załagodzić tę sytuację, jednak Can jest przekonany, że matka blefuje. Kiedy Huma staje na przedpokoju z walizkami, Emre próbuje ją zatrzymać. Huma niespodziewanie źle się czuje. Can uważa, że to jej kolejna zagrywka... Emre stara się pomóc matce, a kiedy idzie po wodę dla niej, widać, że kobieta udawała.

Demet Özdemir opublikowała zdjęcie z dzieciństwa. Aktorka ma specjalne życzenie urodzinoweZobacz więcej

Atmosfera u Aydinów jest równie napięta. W końcu do domu wraca Nihat, który spokojnym tonem wypytuje Leylę o szczegóły.. Mężczyzna chce wiedzieć, czy był złym ojcem, skoro pierworodna córka postanowiła wziąć ślub w tajemnicy przed nim. Mężczyzna bez słowa odchodzi czym łamie serce Leyli.