"Wymarzona miłość" odcinek 119. Leyla wyprowadza się do Emrego. Huma zamieni jej życie w piekło? Muzaffer oświadcza się Guliz [STRESZCZENIE ODCINKA]

WW 119. odcinku "Wymarzonej miłości" po kolejnym spotkaniu Aydinów i Divitów Leyla wyprowadza się do Emrego. Czy Huma zamieni teraz jej życie w piekło? Muzaffer proponuje Guliz szybki ślub! Sprawdź, co się wydarzy w 119. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 119. w środę, 5.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Ślub Leyli (Öznur Serçeler) i Emrego (Birand Tunca) wywołał wielki skandal wśród ich rodzin. Huma (İpek Tenolcay) i Mevkibe (Özlem Tokaslan) wylądowały w szpitalu, atmosfera w ich domach stała się nie do zniesienia. Przez całą tę sytuację Can (Can Yaman) zaproponował Sanem (Demet Özdemir), aby nieco przesunęli swoje plany i nie wspominali o ślubie dopóki

Emre prosi Nihata o wybaczenie

W 119. odcinku "Wymarzonej miłości" Emre i Can przyjeżdżają do Nihata (Berat Yenilmez) i proszą go o wybaczenie. Bracia starają się wytłumaczyć najlepiej jak potrafią całą tę sytuację. Emre wyznaje Aydinowi, że kocha Leylę i nigdy jej nie skrzywdzi. Mężczyzna obiecuje, że będzie dbał o ukochaną. Na koniec Nihat daje ucałować się w rękę, co oznacza przyjęcie przeprosin.

Yigit odmawia Humie

Huma odwiedza Yigita (Utku Ateş). Mężczyzna zdradza jej, że Sanem i Can postanowili przełożyć ślub. Kobieta nie posiada się z radości i proponuje mężczyźnie współpracę przy rozbiciu tego związku. Huma zdradza, jakie ma plany, jednak na konie Yigit zaskakuje ją i mówi, że nie będzie stawał na drodze niczyjego szczęścia. Kobieta jest zdegustowana jego postawą i próbuje go zaszantażować.

Huma proponuje spotkanie z Aydinami

Kiedy Leyla, Sanem, Can i Emre omawiają sytuację panującą w ich domach, do Emrego dzwonni Huma. Kobieta proponuje, aby kolejny raz spotkali się z Aydinami i znaleźli jakieś rozwiązanie do tej sytuacji. Jakie intencje ma Huma?

Podczas spotkania u Aydinów Huma proponuje, aby Leyla wprowadziła się do nich. Wszyscy zostali już upokorzeni potajemnym ślubem, ale kiedy wyjdzie na jaw, że małżonkowie nie mieszkają razem, to tylko pogorszy całą sytuację i plotki. Ten argument przekonuje Aydinów i z bólem serca zgadzają się, żeby Leyla zamieszkała u Emrego.

Huma ma zamiar pokazać Leyli, co to znaczy być jej synową.

Muzaffer oświadcza się Guliz

Do agencji przychodzi z kwiatami wystrojony Muzaffer (Cihan Ercan). Mężczyzna podchodzi do Guliz (Sibel Şişman) i od razu przechodzi do rzeczy. Muzo proponuje dziewczynie ślub! Guliz jest zaskoczona i początkowo nie wie co powiedzieć. Muzaffer przedstawia jej swoje argumenty i wychodzi, wtedy Guliz zdradza, że się zgadza.