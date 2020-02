"Wymarzona miłość" odcinek 120. Kryzys w związku Sanem i Cana podczas przygotowań do miesiąca miodowego Leyli i Emrego [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 120. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can pomagają w organizacji miesiąca miodowego Leyli i Emrego. Małżeńskie i ślubne tematy sprawiają, że w ich związku pojawia się kryzys! Sprawdź, co się wydarzy w 120. odcinku "Rannego ptaszka".

Po ślubie Leyli (Öznur Serçeler) i Emrego (Birand Tunca) wciąż panuje napięta atmosfera. Rodziny ostatecznie zgodziły się na propozycje Humy (İpek Tenolcay), aby nowożeńcy zamieszkali u Divitów. Za tą propozycją kryła się oczywiście kolejna intryga matki Emrego. Kobieta ma zamiar uprzykrzyć życie Leyli, co ma doprowadzić do rozpadu związku Sanem (Demet Özdemir) i Cana (Can Yaman).

W 120. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma realizuje swój plan. Kobieta zamierza zarzucić nowożeńców pracą, a przygotowania miesiąca miodowego zrzucić na Sanem i Cana. Rozbieżności w tradycjach mają uświadomić tej parze, że ich związek nie ma sensu.

Pierwszą noc pod jednym dachem Emre i Leyla spędzają sami. Divit przygotował dla ukochanej romantyczną niespodziankę. Ogród przystroił pięknymi światełkami, na stole czekała pyszna kolacja a w tle przygrywały im skrzypce. Emre przyznał, że w tym pośpiechu nie zdążył nawet jej się oświadczyć i zrobił to właśnie teraz.

Następnego dnia pierwszym zadaniem Sanem i Cana jest selekcja domów dla Leyli i Emrego. Już w pierwszej lokalizacji dochodzi do spięcia między nimi. Okazuje się, że każde z nich ma inną wizję na urządzenie mieszkania, a na dodatek Can mówi, że nie ma co się spieszyć z dziećmi. Te słowa dobijają Sanem. Do kolejnego spięcia dochodzi w biurze podróży, gdzie okazuje się, że każde ma inny pomysł na spędzenie miesiąca miodowego.

Leyla i Emre zobowiązali się załatwic wszystkie sprawy w pracy przed wyjazdem na miesiąc miodowy. Nie wiedzą jednak, że Huma postanowiła dorzucić im sporo obowiązków. Kobieta robi to na tyle skutecznie, że nowożeńcy dosłownie nie mają czasu na przygotowanie się i tym chętniej sprawy związane z wyjazdem oddają Sanem i Canowi.

Kolejne rozbieżności w wizjach na małżeństwo sprawiają, że Sanem zaczyna mieć wątpliwości, czy jej związek ma przyszłość. Aydin zwierza się ze swoich wątpliwości Leyli, a ich rozmowę słyszy Can. Mężczyzna zaczyna obawiać się, że ukochana nie odważy się na ślub z nim. Napięta atmosfera sprawia, że narzeczeni zaczynają łapać się za słówka i snuć domysły na temat wzajemnej niechęci do ślubu.

