"Wymarzona miłość" odcinek 121. Zdjęcia ślubne Sanem i Cana przyczyną kolejnej afery! Czy to ich doprowadzi do rozstania? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 121. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can biorą udział w sesji dla salonu ślubnego. Zdjęcia docierają do Mevkibe i wywołują kolejną aferę. Czy to ich doprowadzi do rozstania? Sprawdź, co się wydarzy w 121. odcinku "Rannego ptaszka".

Sanem (Demet Özdemir) i Can (Can Yaman) zostali zaangażowani w przygotowania do miesiąca miodowego Leyli (Öznur Serçeler) i Emrego (Birand Tunca). Niestety zamiast radości sprawia im to coraz większe problemy. Każde z nich zauważa także inne wyobrażenie na temat ślubu i małżeństwa. Wszystko wskazuje na to, że plan Humy (İpek Tenolcay) się sprawdza.

W 121. odcinku "Wymarzonej miłości" Deren (Tuğçe Kumral) prosi Cana, aby był modelem w kampanii dla salonu ślubnego, który jest ich nowym klientem. Divit początkowo nie chce się zgodzić, ale ostatecznie ulega. Później Deren prosi, aby modelką była Sanem... Para bierze udział w sesji ślubnej. Narzeczeni nie mogą się napatrzeć na siebie w takim wydaniu. Wydaje się wręcz, że problemy, które mieli jeszcze chwilę wcześniej odeszły w niepamięć.

Na planie zdjęciowym jest także Ceycey (Anıl Çelik), który robi im zdjęcie i wysyła je do Ayhan (Ceren Taşçı), aby jej zasugerować, że mogą tu poszukać sukni ślubnej dla niej. Ayhan odbiera wiadomość d Ceyceya przy Mevkibe (Özlem Tokaslan). Obie opacznie odbierają to zdjęcie. Wściekła Mevkibe natychmiast chce porozmawiać z córką. Jest przekonana, że kolejna córka wzięła ślub za jej plecami. Podczas połączenia wideo Sanem i Can tłumaczą, że to plan zdjęciowy. Kobieta w końcu zaczyna im wierzyć, ale w tym momencie zdjęcie dostrzega Nihat (Berat Yenilmez). Ostatecznie wszystko udaje się wyprostować.

Podczas dalszej pracy nad zdjęciami między Sanem a Canem dochodzi do poważnej rozmowy. Każde z nich opacznie rozumie swoje słowa i obwinia się wzajemnie o strach przed ślubem. Kiedy wracają razem, Can stara się wytłumaczyć ukochanej i zależy mu tylko na niej. Jeśli ma wyjechać to tylko z nią.

W międzyczasie Aydinowie i Huma starają się ustalić szczegóły dotyczące przedślubnych ceremonii oraz wesela. Oczywiście znów nie mogą dojść do porozumienia. W domu w końcu pojawia się Sanem i Can, który bierze sprawy w swoje ręce. Divit proponuje sensowne rozwiązanie, które w końcu przekonuje wszystkich.

Sanem ciężko pogodzić się z tym, że jej ukochany rozwiązuje cudze problemy w mgnieniu oka, a nieporozumienia między nimi wciąż się nawarstwiają. Divit stara się znowu jej udowodnić,że zależy mu tylko na niej.

Do Sanem dzwoni Yigit (Utku Ateş), który ma dla niej świetną wiadomość. Mężczyzna dogadał się z wydawnictwem z Ameryki, które jest zainteresowane jej książką.