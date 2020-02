"Wymarzona miłość" odcinek 123. Wesele Leyli i Emrego! Can odkryje tajemnicę Yigita? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 123. odcinku "Wymarzonej miłości" odbywa się wesele Leyli i Emrego. Czy uda się pogodzić różne potrzeby Aydinów i Divitów? Can próbuje się dowiedzieć, czy Yigit rzeczywiście współpracuje z wydawnictwem w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź, co się wydarzy w 123. odcinku "Rannego ptaszka".

Huma (İpek Tenolcay) obrała sobie za cel, aby doprowadzić do rozstania Sanem (Demet Özdemir) i Cana (Can Yaman). Kobieta chciała też powstrzymać związek Leyli (Öznur Serçeler) i Emrego (Birand Tunca), jednak ci zdecydowali się na cichu ślub. Intrygi kobiety udają się mniej lub bardziej, jednak teraz jej zadanie będzie utrudnione, bo Can wynajął jej dom.

W 123. odcinku "Wymarzonej miłości" trwają przygotowania do ślubu Leyli i Emrego. Sanem jedzie do Cana, gdzie w spokoju ma pisać książkę. Jednak nie może się skupić przy ukochanym, na dodatek w domu pojawiają się także Deren (Tuğçe Kumral), Ceycey (Anıl Çelik), Guliz (Sibel Şişman) i Yigit (Utku Ateş). To nie ułatwia dziewczynie pracy. W końcu Yigit proponuje jej, aby zostawiła tego dnia pisanie i przygotowała się do wesela siostry, a nad książką popracuje następnego dnia. Obecność Yigita obok Sanem nie podoba się Canowi, który natychmiast reaguje i stwarza dystans między nimi.

Wesele Leyli i Emrego odbywa się w luksusowej sali. Huma cały czas obawia się o upokorzenie przez gości Aydinów.Wszyscy goście jednak doskonale się bawią. Deren porywa do tańca Yigita. Kobieta okazuje mężczyźnie zainteresowanie, jednak ten między słowami zdradza, że jego serce należy do innej.

W międzyczasie Can dostaje informację, że Yigit nie ma żadnych współpracowników w Stanach Zjednoczonych. Wściekły Divit wygarnia wszystko mężczyźnie, ale ten jako dowód pokazuje mu umowę, która tego dnia przyszła do niego mailowo. Oczy wszystkich skierowane są na Cana, a Sanem nie może opanować nerwów. Po przyjęciu Sanem i Can odbywają kolejną szczerą rozmowę i obiecują sobie niczego przed sobą nie ukrywać.

Następnego dnia Can robi ukochanej niespodziankę. Przyjeżdża po nią pod dom i zabiera do swojej chatki, gdzie wszystko przygotował tak, aby mogła w spokoju pisać książkę. Sanem jest wzruszona i zachwycona, ale nie może się skupić. Po wielu próbach w końcu poddaje się i mówi Divitowi, że nie uda się jej nic napisać. Can odwozi Sanem do wydawnictwa, gdzie czeka na nią równie uroczo przygotowane biurko. Yigit zostawił jej liścik, w którym przyznał, że przygotował wszystko tak, aby niczego jej nie brakowało i spokojnie mogła pisać.

