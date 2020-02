"Wymarzona miłość" odcinek 124. Tragiczny wypadek Yigita! Can wyjeżdża! Co zmieni się przez rok pod jego nieobecność? Jak poradzi sobie Sanem? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 124. odcinku "Wymarzonej miłości" dochodzi do szarpaniny między Yigitem a Canem, w wyniku której właściciel wydawnictwa trafia w ciężkim stanie do szpitala. Między Sanem a Canem dochodzi do wielkiej kłótni. Divit wyjeżdża bez słowa. Co zmieni się przez rok jego nieobecności? Sprawdź, co się wydarzy w 124 odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 124. w środę, 12.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Can (Can Yaman) za wszelką cenę chce udowodnić Sanem (Demet Özdemir), że Yigit (Utku Ateş) nie ma wobec niej czystych zamiarów. Mężczyzna zakochał się w niej i dlatego daje jej możliwość publikacji książki. Aydin nie wierzy w to wszystko i dąży do tego, aby jej książka ukazała się. Huma (İpek Tenolcay) z łatwością wciąga w swoje intrygi zakochanego w Sanem mężczyznę, co doprowadza do wielkiego kryzysu w związku Cana i Sanem.

W 124. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem wciąż nie ma weny na pisanie. W końcu przyznaje się do tego Yigitowi i mówi, że chyba czas porzucić ich amerykański sen. Wydawca ma jednak pewien pomysł. Proponuje, aby Sanem wydała swój pamiętnik jako książkę. Dziewczyna zgadza się, ale mówi, że na to musi się zgodzić także Can - w końcu on jest tam głównym bohaterem. Sanem zawozi ukochanemu pamiętnik i wyznaje, że jeśli go przeczyta to może w końcu zrozumie ją i jej uczucia. Divit zaszywa się w chatce, żeby tam na spokojnie wszystko przemyśleć i w samotności przeczytać pamiętnik.

Tragiczny wypadek Yigita

Następnego dnia rano Yigit dopytuje, czy mogą wysyłać pamiętnik do tłumaczenia. Niestety Sanem wciąż nie ma odpowiedzi od niego. Mężczyzna proponuje, aby razem pojechali do Divita i załatwili tę sprawę. Sanem nie jest przekonana, czy Yigit powinien poznawać kryjówkę Cana i wtrącać się w tę sprawę, ale ostatecznie jadą tam razem.

Wydawca przekonuje Sanem, że on pierwszy pójdzie porozmawiać z Divitem. Kiedy wchodzi na działkę od razu zauważa pamiętnik Sanem leżący na pniu koło ogniska. Nigdzie jednak nie ma Cana. Ygitowi przypominają się słowa Humy. Mężczyzna wrzuca pamiętnik do ogniska i chowa się. Kiedy na działce pojawia się Can, wychodzi tak jakby dopiero przyjechał. Zaczyna przyjacielską rozmowę i udaje, że właśnie zauważył palący się zeszyt. Wykrzykuje, że Can chce zniszczyć karierę Sanem. Wściekły Divit rzuca się na ratunek pamiętnikowi, a później kieruje się do Yigita przekonany, że to on spalił notatnik. Między mężczyznami wywiązuje się szarpanina, której świadkiem jest Sanem. W pewnym momencie Can mocno odpycha Yigita, a ten spada z kilku kamiennych schodków.

W szpitalu okazuje się, że Yigit ma złamany kręgosłup. Zapłakana Huma przekazuje tragiczną wiadomość zebranym na korytarzu Canowi, Sanem, Leyli (Öznur Serçeler) i Emremu (Birand Tunca) - mężczyzna najprawdopodobniej spędzi resztę życia na wózku inwalidzkim. Wszyscy udają się do sali, w której leży wydawca. Can prosi go o przebaczenie. Yigit zapewnia, że nie złoży na niego skargi, ale Divit ma zniknąć z jego życia.

Can wyjeżdża bez pożegnania

Między Sanem i Can dochodzi do kolejnej kłótni. Dziewczyna nie może uwierzyć, że jej ukochany stał się tak agresywny i zaczyna obawiać się, że kiedyś zachowa się w taki sposób wobec niej. Para znów nie może się dogadać. W końcu Can odchodzi i... wyjeżdża. Divit nie mówi nikomu ani o fakcie swojego wyjazdu, ani o tym dokąd jedzie i czy kiedykolwiek wróci.

Can wraca po roku do Stambułu

Mija rok od pamiętnych nieszczęsnych wydarzeń. Can wraca do Stambułu z rejsu. Sanem promuje swoją książkę, w której opisała swój związek z Divitem, jednak zakończenie było szczęśliwe. W Aydin wciąż buzują emocje, kiedy dziennikarze zadają jej szczegółowe pytania, z trudem powstrzymuje łzy. Okazuje się, że dziewczyna nie mogła poradzić sobie z tymi wydarzeniami i od tamtej pory uczęszcza na terapię. Mieszka nawet u swojej terapeutki, Deniz.

Podczas spaceru Sanem cały czas mija się na ulicy z Canem. Jednak nie zauważają się. Nagle zaczyna padać deszcz i oboje na schronienie wybierają kino. W kolejce do kasy Can rozpoznaje Sanem, ale nie odzywa się do niej. Cały seans obserwuje go, a kiedy wychodzi, dziewczyna zauważa jego cień.

Następnie okazuje się, że przez ten rok, Fikri Harika upadła, Emre i Leyla mieszkają u Aydinów i czekają na zakończenie budowy domu. W Stambule zjawia się także Aziz (Ahmet Somers), który pragnie poznać Aydinów i spotkać się z Canem.

