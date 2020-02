"Wymarzona miłość" odcinek 125. Spotkanie Sanem i Cana po rozstaniu! Divit znów wyjedzie bez słowa? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 125. odcinku "Wymarzonej miłości" w wyniku intrygi Aziza i Remide Can przyjeżdża do domy, w którym mieszka Sanem. Ich spotkanie nie należy do najprzyjemniejszych. Czy Divit znów wyjedzie. Sprawdź, co się wydarzy w 125. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 125. w czwartek, 13.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Po tragicznym wypadku Yigita (Utku Ateş) i kolejnej kłótni z Sanem (Demet Özdemir) Can (Can Yaman) wyjechał bez słowa. Minął rok w trakcie którego Sanem nie mogąc poradzić sobie z emocjami i złamanym sercem trafiła do szpitala psychiatrycznego. W końcu udało się jej wydać książkę i teraz może żyć z pieniędzy za jej sprzedaż. Obok niej wciąż obecny jest Yigit.

W 125. odcinku "Wymarzonej miłości" Ceycey (Anıl Çelik) i Muzaffer (Cihan Ercan) odkupują markę Fikri Harika i postanawiają odbudować agencję. 98% udziałów należy do Sanem, a panowie mają po 1%. Aydin zgodziła się na ten układ, ale nie zamierza angażować się w pracę. Remide dowiedziała się, że Fikri Harika wraca na rynek i poinformowała o tym Aziza (Ahmet Somers). Oboje postanowili sprawdzić, kto za tym stoi. Kiedy przyjeżdżają do "siedziby" (Tuğçe Kumral), Ceyccey i Muzaffer są zaskoczeni obecnością poprzedniego właściciela agencji. Remide i Aziz, kiedy słyszą, że tutaj mieszka Sanem, postanawiają sprowadzić Cana.

W międzyczasie Aziz oferuje swoją pomoc przy odbudowaniu Fikri Hariki. Wszyscy podpisują nową umowę i mężczyzna dostaje 49% udziałów w firmie.

Spotkanie Sanem i Cana

Kiedy Can przyjeżdża pod wskazany adres, od razu dowiaduje się, że to jest dom, w którym mieszka Sanem. Divit po przywitaniu się z ojcem, postanawia opuścić posiadłość. Kiedy idzie do swojej łodzi spotyka Sanem. Oboje są zaskoczeni spotkaniem i nie potrafią nic powiedzieć. Can w końcu wyznaje, że przyjechał na spotkanie z ojcem, co dodatkowo rani Sanem. Dziewczyna w końcu zdobywa się na odwagę i mówi mu, żeby zniknął i nie wracał. Divit wsiada do łodzi...

Kiedy wszyscy słyszą, że Can znowu wypływa, Ceycey natychmiast biegnie do niego i prosi, bo Aziz źle się poczuł. Cengiz dzwoni do Deren i mówi o swoim kłamstwie, a ta przekazuje to Divitowi seniorowi. Mężczyzna doskonale odgrywa swoją rolę. Sanem i Can znów mijają się w domu, lecz nie potrafią porozmawiać ze sobą szczerze. Aziz robi wszystko, żeby zatrzymać syna na miejscu i doprowadzić do pogodzenia tej dwójki.

Prawda o życiu Leyli i Emrego

Po bankructwie agencji Leyla (Öznur Serçeler) i Emre (Birand Tunca) nie znaleźli nowej pracy, jednak nie chcą nikogo martwić i żyją w ciągłym kłamstwie. Nawet ich najbliżsi nie mają pojęcia, że ci są bezrobotni. Nagle Sanem i Can dzwonią do swojego rodzeństwa żaląc się na siebie nawzajem. Sanem mówi Leyli, że Can nawet na nią nie patrzy i wcale nie przyjechał do niej, a do ojca. Divit natomiast opowiada bratu, że Sanem nie chce go znać i nie patrzy na niego. Leyla i Emre jadą do nich z pomocą...

