"Wymarzona miłość" odcinek 127. Can ponownie wyjeżdża! Sanem znów popadnie w obłęd? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 127. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem i Can nadal nie potrafią szczerze porozmawiać poza wymianą kilku gorzkich zdań. Divit postanawia wyjechać ze Stambułu. Co będzie z Sanem? Znów popadnie w obłęd?

"Wymarzona miłość" odcinek 127. w poniedziałek, 17.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3!

Po niespodziewanym powrocie Cana (Can Yaman) do Stambułu, życie wszystkich zostało nieco wywrócone do góry nogami. W domu Sanem (Demet Özdemir) zatrzymał się Aziz (Ahmet Somers), nieustannie przebywa w nim Can, a Sanem nie umie odnaleźć się w tej sytuacji.

W 127. odcinku "Wymarzonej miłości" Huma (İpek Tenolcay) nie daje spokoju swoim synom. Kobieta za wszelką cenę chce się spotkać z Canem. Jej powodem nie jest tęsknota za synem, a chęć sprawdzenia, na jakim etapie jest on w relacji z Sanem i co ona w związku z tym może jeszcze zrobić, aby dawni narzeczeni na pewno się nie pogodzili.

Sanem i Can siłą rzeczy ciągle się spotykają. Mimo że atmosfera nadal jest napięta i nie potrafią ze sobą spokojnie porozmawiać, to widać, że emocje lekko zelżały. W obojgu odżywają wspomnienia, które i tak były ciągle silne.

Aziz postanawia wynająć sąsiedni dom. Jego właścicielką jest ta sama osoba, do której należy posiadłość Sanem. Kiedy w do domu przyjeżdża Mirhiban (Sevinç Erbulak) okazuje się, że ona i Aziz doskonale się znają! Kobieta była pierwszą miłością Divita.

Mevkibe (Özlem Tokaslan) zaprasza Aziza na kolację. Ku zaskoczeniu wszystkich, mężczyzna pojawia się tam w towarzystwie Mirhiban. Spotkanie przebiega w przyjaznej atmosferze, jednak w pewnym momencie Mevkibe dostrzega przez okno zbliżającą się Humę. W ostatniej chwili udaje się im zapobiec spotkaniu byłych małżonków.

Canowi kończy się woda na łodzi i pod tym pretekstem idzie wieczorem do Sanem. Przez okno zauważa, że jest u niej Yigit (Utku Ateş). Divit słyszy, jak wydawca proponuje Aydin półroczny wyjazd do Nowego Jorku. Nie czekając na ostateczną odpowiedź Sanem, Can odchodzi. Nie słyszy, jak dziewczyna tłumaczy Yigitowi, że nie jest jeszcze gotowa na wyjazd ze Stambułu. Na razie bezpiecznie i spokojnie czuje się w swojej posiadłości i nie chce się stąd ruszać.

Przy swojej łodzi Can spotyka ojca i informuje go, że natychmiast musi wyjechać. Nie jest w stanie podać mu powodu, ale Divit w tym momencie wie, że nie ma czego szukać w Stambule, skoro jego ukochana też wyjeżdża. Po pożegnaniu z ojcem. Can jeszcze raz idzie do Sanem. Para znów nie rozmawia, tylko wymienia zdawkowe zdania. Kiedy Can odchodzi i żegna się z nią w wymowny sposób. Nagle Sanem uświadamia sobie, że Divit wyjedzie. Biegnie za nim do portu, ale jego łódź już odpłynęła. Dziewczyna jest zrozpaczona.