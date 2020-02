"Wymarzona miłość" odcinek 128. Can jednak nie wyjedzie? Naprawdę zepsuła mu się łódź? [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 128. odcinku "Wymarzonej miłości" Can nie potrafił zostawić Sanem i wrócił pod pretekstem zepsutej łodzi. Czy teraz uda im się naprawić swoje relacje? Sprawdź, co się wydarzy w 128. odcinku "Rannego ptaszka".

"Wymarzona miłość" odcinek 128. we wtorek, 18.02.2020 o godz. 10:00 w TVP3! - sprawdź program tv

Can (Can Yaman) przekonany, że Sanem (Demet Özdemir) wyjeżdża z Yigitem (Utku Ateş) na pół roku do Nowego Jorku, postanawia opuścić Stambuł. Kiedy jednak wsiadł do łodzi, opuścił port, przeczytał przypadkowe zdanie z książki Sanem. Głębia słów, która przemawiała do niego z powieści, sprawiła, że nie mógł płynąć dalej.

W 128. odcinku "Wymarzonej miłości" Sanem snuje się po posiadłości. Kiedy idzie zamyślona do portu, zauważa oddaloną łódź Cana. Zdezorientowanej dziewczynie wyrasta przed oczami Divit, który zdradza, że nie wyjechał, bo nie mógł... przez zepsutą łódź. Te słowa znów łamią serce dziewczyny, która miała nadzieję, że ukochany wrócił do niej. Podczas spaceru do domu Can dowiaduje się, że Sanem wcale nie ma zamiaru wyjeżdżać do Nowego Jorku.

Do Aydin znów przyjeżdża Yigit z dobrymi wieściami. Sanem została nominowana do nagrody dla najlepszego pisarza. W związku z tym ma też przygotować nowy tekst do książki, z której dochody ze sprzedaży zostaną przekazane na cele charytatywne. Kiedy Aziz dowiaduje się o tym, dzwoni do znajomego, który jest właścicielem pisma organizującego ten konkurs i proponuje mu współpracę. On, jako Fikri Harika zajmie się całą oprawą książki i kampanii.

Can odwiedza Humę. Kobieta zasypuje go pytaniami, jednak okazuje się, że nie pojęcia przez co przechodzi jej syn. Na dodatek Huma znowu skupia się tylko na Sanem i swojej obawie, że jej syn będzie z Aydin.

Can i Aziz nie ufają Yigitowi. Emre tłumaczy bratu, że mężczyzna jest opanowany i raczej przyjaźnie nastawiony. Podobnie wypowiada się o nim Mirhiban w rozmowie z Divitem seniorem. Emre sugeruje Canowi, że gdyby w domku w górach była kamera, to miałby dowody na swoją niewinność w sprawie spalonego notatnika Sanem.

